La commission d’urbanisme de Washington a approuvé les plans de la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche, malgré l’arrêt des travaux ordonné deux jours plus tôt par un juge fédéral. Ce projet, dont le budget a déjà doublé, suscite des critiques véhémentes.

C'est une saga qui n'en finit pas d'agiter Washington. Alors que les États-Unis sont engagés dans un deuxième mois de guerre en Iran qui fait peser une véritable menace sur le secteur du bâtiment jusqu'en France, les travaux de la Maison Blanche continuent de connaitre de nombreux rebondissements. Un projet suivi de près par le président Donald Trump, qui évoque désormais très fréquemment les avancées du chantier de l'aile est de la résidence présidentielle, lors d'apparitions publiques sans lien apparent avec les travaux.

Les plans de l'immense salle de bal à la Maison Blanche ont été approuvés jeudi 2 avril par une commission fédérale d'urbanisme composée de proches du président, mais les travaux restent dans l'attente d'une décision de justice.

Mardi 31 mars, un juge fédéral a en effet ordonné l'arrêt de la construction de cette nouvelle salle de bal, infligeant un sérieux coup d'arrêt à l'un des projets les plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle. Malgré cette décision, la procédure d'examen de la Commission nationale de planification de la capitale (NCPC), composée en grande partie d'alliés de Trump, s'est poursuivie comme prévu.

Un budget qui a déjà doublé

À huit voix contre une, l'instance s'est déclarée favorable à l'édification de ce bâtiment de deux étages et de 8 360 m2. « Cette décision (du juge) n'a aucune incidence sur notre travail d'aujourd'hui. (...) De mon point de vue, nous sommes saisis d'un projet. On nous a demandé de l'examiner, et c'est précisément notre mission aujourd'hui », a expliqué Will Scharf, président du comité d'urbanisme, chargé des sites gouvernementaux dans la région de Washington.

Donald Trump a remercié cette commission dans une publication sur son réseau Truth Social. « Je tiens à remercier les commissaires et le personnel dévoués de la Commission (...), qui viennent de voter à une écrasante majorité, à huit voix contre une, en faveur de la magnifique salle de bal de la Maison Blanche », a-t-il écrit, en légende d'une photo où le président des États-Unis pose, tout sourire, devant le chantier.

Ce feu vert, qui n'a pas d'impact direct sur l'issue du feuilleton, contraste avec les critiques répétées d'architectes et de spécialistes du patrimoine à l'encontre du projet. En décembre, la National Trust for Historic Preservation (NTHP), une organisation à but non lucratif mandatée par le Congrès pour la préservation des bâtiments historiques, avait saisi la justice contre le projet.

Elle accuse l'administration Trump de ne pas avoir respecté les exigences légales en matière d'enquête publique, ni obtenu l'autorisation du Congrès pour ce chantier, dont le budget, financé par des dons privés, a doublé, passant de 200 millions à 400 millions de dollars (environ 346 millions d'euros).

Le magistrat a suspendu pour deux semaines l'entrée en vigueur de sa décision et le gouvernement a fait appel. En octobre, le président républicain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire cette salle de bal censée accueillir jusqu'à 1 000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Avec AFP