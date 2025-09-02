Le Pôle Patrimoine de Léon Grosse a annoncé l’acquisition du groupe TERH. Cet acteur normand de la sauvegarde des monuments historiques devient la 5ème entité à élargir cette activité.

Après Chapelle, HMR, Tisserand et Majestan, une autre entité rejoint le pôle Patrimoine du groupe BTP Léon Grosse. Il s’agit de TERH, structure impantée en Normandie (Rouen, Lisieux, Vernon), mais également dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

Regroupant 60 salariés dont 5 apprentis, TERH enregistre 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Un bilan « porté par des chantiers prestigieux tels que la restauration des cathédrales Notre-Dame d'Évreux et du Havre, ou encore du Château de Gaillon », lit-on dans le communiqué de Léon Grosse.

Une réputation et une passion « exemplaires »

Au-delà de ses compétences dans la sauvegarde des monuments historiques, le rachat de TERH apporte des compétences de maçonnerie (taille de pierre, charpente, exploitation de carrière).

Alain Rougeot, directeur national de Léon Grosse Patrimoine, se réjouit de cette acquisition, dont « la réputation et la passion pour les métiers de la pierre et du bois sont exemplaires ».

« Avec l’intégration de TERH au sein du Groupe, notre pôle Patrimoine poursuit sa stratégie de développement qui vise à fédérer les expertises et à mailler le territoire pour consolider une offre complète et solide au service de la préservation de notre héritage», abonde Bruno Alléard, directeur général Construction du groupe Léon Grosse.

« Rejoindre le Pôle Patrimoine de Léon Grosse est une formidable opportunité pour TERH », commente de son côté Jean-Eric Miche, directeur général de TERH.

Il poursuit : « C'est la promesse d'inscrire notre histoire centenaire dans un projet d'avenir ambitieux, et pour nos équipes, de valoriser et transmettre leur savoir-faire au sein d'une structure qui partage nos valeurs ».

Par Virginie Kroun