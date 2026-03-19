Technal ouvre deux nouvelles formations pour les membres de son réseau
Publié le 19 mars 2026 à 11h30, mis à jour le 19 mars 2026 à 11h47, par Raphaël Barrou
Technal annonce la création de deux nouvelles formations « Performance qualité fabrication » et « Pose théorique et pratique ». Celles-ci sont exclusivement réservées aux 200 entreprises membres du réseau des aluminiers agréés Technal et sont organisées dans un des onze espaces Technal : à Bordeaux, Bonneuil-sur-Marne, Gennevilliers, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse.
Les deux nouveaux programmes sont présentés comme un complément de la formation « Excellence commerciale », qui existe depuis plus de 5 ans. Le spécialiste de façades et menuiseries aluminium annonce vouloir de cette manière « accompagner la montée en compétences des membres de son réseau sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'atelier au chantier, en passant par la vente. »
Pour ce qui est du module « Performance qualité fabrication », la formation s'effectue en une journée par groupe allant jusqu'à dix participants. Le but des ateliers étant que les stagiaires identifient les erreurs volontairement ajoutées à des châssis du fabricant-formateur.
Le module « Pose théorique et pratique » s'organise, lui, en deux jours et est réservé aux responsables d'équipe et aux poseurs ayant au moins six mois d'ancienneté. Les stagiaires suivent dans un premier temps un webinaire, envoyé en amont de la formation, sur les fondamentaux du DTU 36.5.
Puis, ils participent à une étape pratique au cours de laquelle ils installent les maquettes de quatre types de produits Technal (fenêtre et porte Soleal Next, châssis composé et coulissant Soleal) dans quatre différents cas de pose (en applique, en tunnel, en feuillure et en ISO).
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