OKNOPLAST lance une grande campagne TV nationale

Ainsi, OKNOPLAST dévoile sa nouvelle campagne publicitaire nationale qui va placer la marque dans le cœur et l’esprit des Français ! Ce solide dispositif sera visible du 6 au 31 mars à la télévision et via un volet digital. OKNOPLAST sponsorisera les météos sur France 2 et France 3 du lundi au jeudi en prime-time et la Case découverte de National Geographic.



Pour cette nouvelle campagne publicitaire mettant en avant les fenêtres CHARME MINI et PIXEL, OKNOPLAST s’affiche avec des spots de 12 secondes et un film de 15 secondes dédié au digital sur toutes les chaînes France TV et TV segmentée. Avec pas moins de 80 présences sur quatre semaines et 35 millions de contacts estimés, la campagne diffusée majoritairement en prime-time vise la cible des 35 ans et plus. La présence de la marque sur de grandes chaînes nationales à des horaires de grande audience permet ainsi à OKNOPLAST de toucher le plus grand nombre, de s’adresser à son cœur de cible, de créer du trafic chez les distributeurs partenaires et de booster son marché au plus fort de la saison.

Des opérations commerciales pour dynamiser les ventes

Proche de ses clients, OKNOPLAST les place au cœur de sa stratégie et les accompagne dans leur développement avec des showrooms sur mesure esthétiques et impactants, des outils digitaux, des formations et un savoir-faire éprouvé.

Pour animer les points de vente et leur permettre de remplir leurs carnets de commandes, cette campagne TV sera également relayée chez les partenaires Premium du fabricant. Pendant toute la durée de la campagne, ils pourront utiliser les roll up PIXEL et CHARME MINI mis gratuitement à leur disposition dans le cadre du partenariat Premium. Une opération commerciale « Pack sécurité offert »* sera lancée du 3 avril au 5 mai 2023 pour permettre aux distributeurs de développer leurs ventes et accroître le panier moyen de leurs clients. Ils pourront également proposer le service de financement Cofidis qui les accompagne dans la conclusion des ventes de menuiseries.



Avec cette campagne puissante, OKNOPLAST se donne tous les moyens pour valoriser les performances et le design de ses produits, développer sa notoriété auprès du grand public et devenir la marque incontournable sur ce segment de marché. Elle sera suivie d’une autre vague à l’automne (du 11 au 29 septembre 2023). De quoi développer une visibilité solide en continue sur toute l’année 2023.



*Pack sécurité Thermo acoustic sécurité : double vitrage 44.2/16/4, Warm Edge, RC1 (sans poignée à clé). Disponible auprès des partenaires revendeur participant à l’opération commerciale.

Pour en savoir plus exit_to_app