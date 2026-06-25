L’acoustique, un nouveau standard du confort dans les bâtiments

Longtemps considérée comme une problématique secondaire, l’acoustique s’impose aujourd’hui comme un véritable critère de qualité dans les bâtiments professionnels et résidentiels. Dans les bureaux, les établissements scolaires, les hôtels ou encore les établissements de santé, le bruit influence directement le confort des occupants, la concentration, la confidentialité des échanges ou encore la qualité de l’expérience utilisateur.

Cette évolution des attentes transforme progressivement la manière de concevoir les espaces. Un environnement sonore maîtrisé n’est plus uniquement recherché dans les lieux techniques ou spécialisés : il devient essentiel dans tous les bâtiments où les usagers vivent, travaillent, apprennent ou se reposent.

Dans les bureaux et salles de réunion, limiter les nuisances sonores permet de préserver la concentration des collaborateurs et la confidentialité des échanges. Dans les établissements d’enseignement, une bonne isolation acoustique favorise de meilleures conditions d’apprentissage. L’hôtellerie, de son côté, intègre désormais pleinement le confort sonore dans l’expérience client. Quant aux hôpitaux et EHPAD, ils doivent répondre à des enjeux de calme et de sérénité indispensables au bien-être des patients comme des soignants.

Les locaux techniques, datacenters ou salles serveurs sont également concernés. Dans ces environnements, la maîtrise du bruit permet de protéger les espaces attenants et d’améliorer les conditions de travail des équipes présentes sur site. Même constat dans l’habitat collectif, où les attentes en matière de tranquillité et d’intimité sont de plus en plus fortes.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, JELD-WEN développe des solutions acoustiques adaptées aux exigences des projets tertiaires, ERP et résidentiels. L’offre intègre notamment une nouvelle génération de blocs-portes Haute Performance Acoustique pouvant atteindre jusqu’à 46 dB RA, conçue pour conjuguer isolation acoustique, sécurité incendie, robustesse et facilité de mise en œuvre.

Pensées pour les professionnels du bâtiment, ces solutions permettent d’intégrer la performance acoustique sans complexifier les projets, tout en répondant aux exigences techniques et réglementaires actuelles.

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