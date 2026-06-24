Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Le SNPU confirme la conformité incendie des panneaux polyuréthane en toiture-terrasse

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 24 juin 2026
Sécurité incendie : le SNPU rappelle que les isolants en polyuréthane avec écran thermique en laine de roche sont conformes aux réglementations des toitures-terrasses.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Cette solution constructive bénéficie d'une Appréciation de Laboratoire (APL) délivrée par Efectis, organisme de référence dans le domaine de la sécurité incendie. Une reconnaissance technique qui confirme la conformité des complexes isolants PU intégrés aux ouvrages de toiture-terrasse sur éléments porteurs en tôle d'acier nervurée (TAN) ou en panneaux à base de bois.

Une solution d'isolation de toiture reconnue pour ses performances au feu

L'APL n° EFR-19-000264, portée par le SNPU, constitue aujourd'hui un document de référence pour les prescripteurs, bureaux de contrôle et professionnels de la construction. Elle valide l'utilisation des panneaux isolants PU associés à un écran thermique en laine de roche à bords droits dans les systèmes de toiture-terrasse.

Délivrée à l'issue d'essais réalisés par Efectis, cette appréciation atteste des performances en matière de résistance et de réaction au feu de la solution constructive. Elle permet ainsi de satisfaire aux exigences des règlements de sécurité incendie en vigueur, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.

Par ailleurs, le choix d'un écran thermique à bords droits facilite la mise en œuvre sur chantier tout en simplifiant certaines étapes de pose.

Isolation en polyuréthane : une alternative performante pour les projets de rénovation

Au-delà de la conformité réglementaire, les panneaux en mousse rigide de polyuréthane présentent plusieurs atouts particulièrement recherchés dans les opérations de rénovation énergétique des bâtiments.

Grâce à leur très faible conductivité thermique, de l'ordre de 0,022 W/(m.K), ils permettent d'atteindre des niveaux élevés de performance thermique avec des épaisseurs réduites. Un avantage déterminant lorsque les contraintes architecturales imposent notamment de conserver les hauteurs d'acrotères existantes.

Autre bénéfice majeur : leur légèreté. Les panneaux PU peuvent représenter une charge jusqu'à cinq fois inférieure à celle d'autres solutions isolantes. Cette caractéristique facilite la rénovation des toitures existantes sans nécessiter de renforcement structurel, tout en optimisant le dimensionnement des charpentes neuves.

Un guide technique de référence pour les professionnels

Pour accompagner les acteurs du bâtiment dans leurs choix constructifs, le SNPU met à disposition son guide technique « Sécurité incendie vis-à-vis du feu intérieur », reconnu par le CSTB et devenu une référence pour l'évaluation des systèmes d'isolation en toiture-terrasse.

Les travaux de la Commission Technique du SNPU se poursuivent également afin d'étendre le domaine d'application de l'APL actuelle, avec de nouvelles validations attendues au cours de l'année 2026.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
SYNDICAT NATIONAL DES POLYURETHANES - Batiweb

Le SNPU, anciennement SNAP, est le syndicat professionnel français représentant la filière...

11 bis, rue de Milan
75009 Paris
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.