Le SNPU confirme la conformité incendie des panneaux polyuréthane en toiture-terrasse

Cette solution constructive bénéficie d'une Appréciation de Laboratoire (APL) délivrée par Efectis, organisme de référence dans le domaine de la sécurité incendie. Une reconnaissance technique qui confirme la conformité des complexes isolants PU intégrés aux ouvrages de toiture-terrasse sur éléments porteurs en tôle d'acier nervurée (TAN) ou en panneaux à base de bois.

Une solution d'isolation de toiture reconnue pour ses performances au feu

L'APL n° EFR-19-000264, portée par le SNPU, constitue aujourd'hui un document de référence pour les prescripteurs, bureaux de contrôle et professionnels de la construction. Elle valide l'utilisation des panneaux isolants PU associés à un écran thermique en laine de roche à bords droits dans les systèmes de toiture-terrasse.

Délivrée à l'issue d'essais réalisés par Efectis, cette appréciation atteste des performances en matière de résistance et de réaction au feu de la solution constructive. Elle permet ainsi de satisfaire aux exigences des règlements de sécurité incendie en vigueur, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.

Par ailleurs, le choix d'un écran thermique à bords droits facilite la mise en œuvre sur chantier tout en simplifiant certaines étapes de pose.

Isolation en polyuréthane : une alternative performante pour les projets de rénovation

Au-delà de la conformité réglementaire, les panneaux en mousse rigide de polyuréthane présentent plusieurs atouts particulièrement recherchés dans les opérations de rénovation énergétique des bâtiments.

Grâce à leur très faible conductivité thermique, de l'ordre de 0,022 W/(m.K), ils permettent d'atteindre des niveaux élevés de performance thermique avec des épaisseurs réduites. Un avantage déterminant lorsque les contraintes architecturales imposent notamment de conserver les hauteurs d'acrotères existantes.

Autre bénéfice majeur : leur légèreté. Les panneaux PU peuvent représenter une charge jusqu'à cinq fois inférieure à celle d'autres solutions isolantes. Cette caractéristique facilite la rénovation des toitures existantes sans nécessiter de renforcement structurel, tout en optimisant le dimensionnement des charpentes neuves.

Un guide technique de référence pour les professionnels

Pour accompagner les acteurs du bâtiment dans leurs choix constructifs, le SNPU met à disposition son guide technique « Sécurité incendie vis-à-vis du feu intérieur », reconnu par le CSTB et devenu une référence pour l'évaluation des systèmes d'isolation en toiture-terrasse.

Les travaux de la Commission Technique du SNPU se poursuivent également afin d'étendre le domaine d'application de l'APL actuelle, avec de nouvelles validations attendues au cours de l'année 2026.

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