Décret BACS et décret tertiaire : la régulation terminale ThermoZYKLUS au service des économies d'énergie

Le décret BACS et le décret tertiaire imposent notamment la mise en place de systèmes capables de réguler automatiquement le chauffage pièce par pièce ou zone par zone, d'adapter les consignes à l'occupation réelle des locaux, de suivre les consommations et de détecter les dérives de fonctionnement. Des objectifs ambitieux de réduction énergétique sont également fixés : -40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050.

Une solution conforme aux exigences réglementaires

Pour accompagner les maîtres d'ouvrage et exploitants dans cette transition, ThermoZYKLUS propose une solution de régulation terminale certifiée EUBAC, spécialement conçue pour optimiser le chauffage des bâtiments tertiaires, collectifs et publics.

Grâce à ses têtes connectées thermocycliques SFx et SFs, la solution permet de :

Répondre aux exigences du décret BACS ;

Moderniser facilement des parcs de radiateurs existants ;

Bénéficier de plus de 15 ans d'expérience terrain ;

Profiter d'une autonomie exceptionnelle de 5 à 10 ans.

Une régulation intelligente pièce par pièce

Le principe est simple : chaque pièce dispose de sa propre régulation afin d'adapter précisément la température aux besoins réels des occupants.

Cette gestion individualisée évite les surchauffes inutiles et améliore le confort tout en réduisant les consommations énergétiques.

La technologie thermocyclique développée par ThermoZYKLUS permet d'aller encore plus loin. Les sondes d'ambiance analysent en permanence les caractéristiques thermiques des locaux et anticipent les besoins de chauffage en fonction de l'inertie réelle des pièces.

Le système est également capable de détecter automatiquement une ouverture de fenêtre et de suspendre temporairement le chauffage afin d'éviter tout gaspillage énergétique.

Une certification EUBAC pour maximiser les performances

La régulation ThermoZYKLUS est certifiée EUBAC avec une valeur CA de seulement 0,2 K, garantissant une précision particulièrement élevée.

Compatible RE2020 et conforme aux exigences du décret BACS, cette performance permet d'atteindre la classe énergétique A et de maximiser les économies d'énergie réalisées sur le bâtiment.

Une solution autonome et communicante

Contrairement à de nombreuses solutions connectées dépendantes du cloud, ThermoZYKLUS fonctionne de manière totalement autonome.

Toutes les fonctions de régulation sont intégrées localement. En cas de coupure Internet ou de déconnexion de la GTC, le système continue d'assurer l'ensemble de ses missions sans interruption.

La centrale ZE permet de programmer les consignes par pièce, de gérer les modes Jour, Nuit ou Hors Gel et de superviser l'ensemble du bâtiment depuis une interface unique.

Grâce aux protocoles Modbus IP et RS485, la solution s'intègre facilement dans les systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB/GTC) et remonte les données essentielles de fonctionnement et de consommation.

Optimiser à la fois l'émission et la production de chaleur

L'une des forces de ThermoZYKLUS réside dans sa capacité à faire dialoguer la régulation terminale avec la chaufferie.

En analysant en temps réel les besoins des différentes zones, le système calcule et transmet automatiquement la température de départ optimale aux régulateurs de production. Cette coordination permet d'améliorer le rendement global de l'installation et de réduire davantage les consommations.

ThermoZYKLUS : une réponse concrète aux enjeux énergétiques des bâtiments

Face aux objectifs de sobriété énergétique imposés par la réglementation, la régulation terminale certifiée EUBAC de ThermoZYKLUS constitue une solution efficace pour conjuguer conformité réglementaire, confort des occupants et maîtrise durable des dépenses énergétiques.

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