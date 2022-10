Ailler enjeux énergétiques et esthétiques grâce à l’ardoise naturelle

Bienvenue à Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes, pour y découvrir une construction étonnante. Toute d’ardoise vêtue, cette demeure contemporaine répond aux enjeux énergétiques actuels. Le résultat s’avère autant esthétique que malin d’un point de vue environnemental.

Le cabinet Lecomte Perez Architectes a imaginé cette maison où l’ardoise prime. Le projet a intégré 280 m² d’ardoise naturelle de couverture et 80 m² d’ardoise en bardage CUPACLAD.



Fendue à la main, l’ardoise naturelle CUPA PIZARRAS est un matériau totalement inerte : elle ne subit aucune modification chimique durant sa transformation. Elle se distingue également par sa longévité de 100 ans qui en fait le matériau de couverture le plus durable.



La maison étant très grande, il fallait qu’elle ait un caractère à la hauteur de ses volumes : l’ardoise s’est rapidement imposée.



D’une part car l’Ardenne est l’une des plus grandes provinces ardoisières européennes. D’autre part, car l’ardoise est un matériau noble, qui impose un caractère affirmé.

Pour concevoir cette bâtisse sans effet massif, avec des pièces orientées idéalement, et qui puisse intégrer l’ensemble des surfaces souhaitées par le maitre d’ouvrage, les architectes ont choisi de répartir les pièces dans plusieurs ailes : celle des pièces de vie, celle du couple et celle des enfants. À l’étage, une grande mezzanine, vouée aux loisirs (jeux et bibliothèque) est tournée vers le grand paysage.



L’orientation générale de la maison a été pensée au plus près de la logique du bio climatisme et l’architecte a proposé un système de chauffage et de production d’eau chaude durable, avec une pompe à chaleur et des panneaux solaires.



Leader mondial de l’ardoise naturelle, CUPA PIZARRAS exporte chaque année 80 000 tonnes de schiste vers la France, premier pays consommateur au monde.