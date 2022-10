Le Clin VMZINC® évolue pour une mise en oeuvre facilitée

Soucieux de faciliter la vie des professionnels, VMZINC a perfectionné sa solution de bardage Clin en l’optimisant. Toujours esthétique et durable, ce nouveau Clin VMZINC® dispose de tous les avantages de la version originelle auxquels s’ajoutent des trous déjà pré-percés facilitant sa pose et permettant un gain de temps appréciable.

Utilisable en construction neuve ou en rénovation, le Clin VMZINC® est un système de bardage rapporté, composé de panneaux à clin horizontaux posés sur une ossature en bois ou en métal sur façade plane. Il s’adapte sur tous les types de bâtiments pouvant aller jusqu’à 40 m de hauteur.



Cette version est proposée avec des trous oblongs de 6*20 mm tous les 150 mm, ce qui permet de fixer le Clin VMZINC® à l’aide de vis à tête ronde plate, type SFS TW-S D12-A14-4,8x38 ou SFS SX3/15-D12-A14-5,5x30 pour ossature métallique (acier et alu). L’emboitement est maintenu par auto-calage et la pose devient rapide et simplifiée.

Le pré-perçage limite aussi le risque de déformation due à une mise en œuvre parfois non-conforme, telle que la fixation du profil Clin VMZINC via des vis et non des clous. La planéité des profils est garantie par une dilatation directement gérée par les trous oblongs situés tout au long du profilé. L’esthétique du profil Clin en est ainsi assurée et sa longévité est accrue par les caractéristiques naturelles du zinc matériau naturel, imputrescible et ininflammable.



Ce système de bardage est proposé en 7 aspects de surface :

Clin ANTHRA-ZINC®

Clin AZENGAR®

Clin PIGMENTO® BLEU

Clin PIGMENTO® BRUN

Clin PIGMENTON® ROUGE

Clin PIGMENTO® VERT

Clin QUARTZ-ZINC®

