airHome : nouvelle pompe à chaleur alliant confort et style

Publié le 30 octobre 2025

Hitachi Cooling & Heating lance airHome Multi Pro et Floor : pompes à chaleur air/air alliant confort, design moderne et technologies intelligentes.
airHome Multi Pro : la pompe à chaleur multi-splits intelligente et modulable

Conçue pour offrir un confort sur mesure dans les environnements résidentiels et tertiaires, la pompe à chaleur airHome Multi Pro se distingue par sa flexibilité et ses performances énergétiques élevées.
Une seule unité extérieure (de 3,6 à 10 kW) peut alimenter jusqu’à cinq unités intérieures, permettant de réguler la température pièce par pièce avec une grande précision.

Des performances énergétiques exemplaires :

  • Classe énergétique : jusqu’à A+++ en refroidissement et A++ en chauffage
  • Technologie Inverter : ajustement automatique de la puissance, jusqu’à 30 % d’économie d’énergie
  • Large compatibilité : airHome 400, 600, 800 (muraux avec Wi-Fi intégré et détection de présence), airHome Cassette (capteurs d’humidité pour les bureaux), airHome Floor (consoles design au sol) et airHome Ducted (systèmes gainables, dont la version ultra-compacte Ducted Slim disponible dès janvier 2026)

Un air plus pur pour une vie plus saine

La gamme Hitachi airHome place la qualité de l’air intérieur au cœur de ses priorités.
Les modèles intègrent plusieurs technologies exclusives pour un air sain et dépollué :

  • FrostWash : échangeur thermique autonettoyant éliminant les impuretés
  • Filtre anti-virus au Zinc Pyrithione : neutralise virus, bactéries et mauvaises odeurs
  • ViroSense Z1 : améliore la purification pour un air plus pur
  • Aqtiv-Ion : ioniseur capturant et neutralisant les particules fines

Connectivité et pilotage intelligent

Toutes les unités airHome Multi Pro sont compatibles avec l’application airCloud Go, permettant un pilotage à distance via smartphone, tablette ou ordinateur.
Les utilisateurs peuvent également profiter du contrôle vocal (Google Home, Amazon Alexa) et de la géolocalisation automatique pour ajuster le mode de fonctionnement selon leur présence. Un confort intelligent, économe et intuitif.

airHome Floor : le design au service du confort

Avec son panneau frontal blanc minimaliste et ses lignes arrondies, la nouvelle pompe à chaleur airHome Floor s’intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains.
Conçue pour le chauffage en hiver et le rafraîchissement en été, elle s’adapte aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation.

Design et performance réunis :

  • Puissances disponibles : 2,5 / 3,5 / 5 kW
  • Classe énergétique : jusqu’à A+++ en froid et A++ en chaud
  • Niveau sonore : à partir de 20 dB(A) seulement
  • Diffusion d’air chaud par le bas pour une température homogène même dans les pièces à hauts plafonds

Les fonctionnalités standard incluent FrostWash, Mould Guard (séchage de l’échangeur), filtre anti-virus, ioniseur AQtiv-Ion, télécommande LED rétroéclairée, ainsi que le pilotage à distance via airCloud Go.
Grâce aux passerelles Delta Dore et Airzone, un contrôle centralisé de la température, des volets ou de l’éclairage est également possible.

airHome : l’alliance parfaite du confort, du design et de l’efficacité énergétique

Avec la gamme airHome, Hitachi Cooling & Heating réaffirme son engagement en faveur du bien-être intérieur et de la performance énergétique durable.
Les nouvelles pompes à chaleur airHome Multi Pro et airHome Floor incarnent une nouvelle génération de solutions climatiques intelligentes, pensées pour offrir un confort optimal, une consommation maîtrisée et une esthétique adaptée à tous les environnements.

 

