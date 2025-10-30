Kiloutou et l’Adie : un partenariat pour l’entrepreneuriat

Depuis septembre 2025, les entrepreneurs accompagnés par l’Adie bénéficient de 20 % de remise sur la location de matériel dans l’ensemble des agences Kiloutou en France, ainsi que de 15 % de réduction sur les formations CACES®.

Ce partenariat solidaire incarne pleinement la signature de marque « Louer, Partager » de Kiloutou et confirme son rôle d’acteur engagé dans l’économie sociale et solidaire.

Favoriser l’accès à l’équipement professionnel pour tous les entrepreneurs

Kiloutou se positionne comme partenaire de la performance et de la réussite des projets de ses clients, en ouvrant ses services à des professionnels de tous horizons :

Pâtissiers créant leur laboratoire,

Couturiers aménageant leur atelier,

Restaurateurs, transporteurs, agriculteurs, commerçants,

Et bien sûr, artisans du bâtiment.

Ces entrepreneurs partagent un même défi : démarrer leur activité sans accès aux financements classiques. En leur facilitant la location de matériel professionnel, Kiloutou contribue directement à libérer leur pouvoir d’entreprendre.

« Entreprendre ne devrait jamais buter sur le prix d’une bétonnière, d’un échafaudage ou d’un transpalette. Avec l’Adie, nous avons l’ambition commune de faire grandir l’économie sociale et solidaire et nous partageons des valeurs fortes telles que la transparence, la confiance et l’esprit d’initiative. Notre volonté, c’est d’accompagner les projets au niveau local. » Pierre Knoché, Directeur général de Kiloutou France.

Un partenariat fondé sur les valeurs du partage et de la solidarité

Pour Kiloutou, la location incarne l’économie du partage :

Elle optimise l’usage du matériel et réduit les investissements lourds au démarrage,

au démarrage, Elle permet aux entrepreneurs de s’équiper selon leurs besoins réels ,

, Elle favorise la formation et la montée en compétences des utilisateurs.

Grâce à cette approche, Kiloutou et l’Adie s’engagent à rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, sur l’ensemble du territoire.

« L’Adie accompagne des dizaines de milliers de personnes à créer leur activité. Nos clients sont exactement ceux qui ont besoin des services de Kiloutou. Ce partenariat apporte une réponse concrète à leurs besoins, sur tout le territoire : un véritable plan phare pour eux ! » Frédéric Lavenir, Président de l’Adie.

Un engagement concret pour l’économie sociale et solidaire

Ce partenariat entre Kiloutou et l’Adie s’inscrit dans une démarche de développement responsable, en soutenant les créateurs d’entreprise et en favorisant la mutualisation des ressources.

En facilitant l’accès au matériel professionnel et à la formation CACES®, Kiloutou poursuit son engagement : accompagner les entrepreneurs dans la réussite durable de leurs projets.

