Inondations : optez pour les barrières ESH/LN approuvées par FM Global

Les Risques

Les inondations coûtent aux entreprises entre 2 et 3 milliards d’euros par an dans le monde.

Un site situé dans une zone inondable est 5 à 7 fois plus susceptible de subir des pertes dues à une inondation que des pertes équivalentes dues à un incendie ou à une explosion.

Les pertes moyennes dues aux inondations sont environ une fois et demie plus élevées que les pertes moyennes dues aux incendies.

Les installations à risque d'inondation doivent se préparer à l'avance pour empêcher l'eau d'entrer dans les bâtiments critiques et limiter les dommages. Un plan d'intervention d'urgence en cas d'inondation est crucial.

Tests requis pour l'approbation FM

Produits et systèmes de protection contre les inondations : barrières de périmètre (permanentes, semi-permanentes ou temporaires), ouvertures (portes piétonnes, portes de garage, quais de chargement), clapets anti-retour et pompes de puisard.

: barrières de périmètre (permanentes, semi-permanentes ou temporaires), ouvertures (portes piétonnes, portes de garage, quais de chargement), clapets anti-retour et pompes de puisard. Tests de composants et de matériaux : tests hydrostatiques, résistance à l'impact, à la corrosion, aux intempéries, etc. Ces tests sont spécifiques à chaque produit.

: tests hydrostatiques, résistance à l'impact, à la corrosion, aux intempéries, etc. Ces tests sont spécifiques à chaque produit. Tests de performance : simulent les conditions réelles d'inondation fluviale. Les tests sont divisés en catégories pour les barrières de périmètre temporaires (charge hydrostatique, charge hydrodynamique induite par les vagues) et les ouvertures (charge hydrostatique, charge dynamique).

Avantages

FM Approvals est le seul organisme de certification au monde qui teste les composants et les matériaux individuels, ainsi que les produits et systèmes complets.

La certification FM Approvals indique que le produit répondra ou dépassera les attentes dans des situations critiques de contrôle des inondations.

Exemples de réussites

Plusieurs usines et sites commerciaux protégées en France bénéficient de la protection des barrières ESH/LN. L’un de nos clients industriels, dans l’aéronautique, protégé avant Noël, nous a écrit en début d’année pour nous remercier, les barrières avaient arrêté la montée d’eau et empêché l’usine de se faire inonder.

Pour en savoir plus exit_to_app