Brise soleil fixe - Gamme AZUR - RECTI'LIGNE - CANICULE

Idéal pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, le brise-soleil architectural fixe protège des surchauffes estivales sans réduire les apports solaires hivernaux.

Fixés à la façade, ils assurent un confort thermique et visuel à l’intérieur du bâtiment. Cette solution bioclimatique répond aux exigences les plus strictes de l'enveloppe du bâtiment en matière de protection solaire.

Grâce à nos multiples pièces de fixation (consoles, embouts, fourchettes speed fix...), nos brise-soleil à lames fixes sont adaptables sur tout type de façades.

Fabriqués sur-mesure dans nos ateliers, ils sont livrés en prêt-à-poser ce qui simplifie la mise en œuvre sur site et permet de gagner du temps à la pose.

Afin d'offrir une grande liberté d'expression et de multiples possibilités de rendu, nos brise-soleil fixe en aluminium disposent d'une grande variété de lames (ailes d'avion, rectangulaires, trapézoïdales, clipsables...) et de nombreuses finitions (anodisée, thermolaquée, imitation ton bois...).

Avantages produit :

Adaptable sur tout type de façades

Multiples applications (sur-mesure)

Simplicité et rapidité de montage

Nombreuses finitions

Labels & Certifications (détail) :