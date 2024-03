Annonce des lauréats des HIMACS European Architecture & Design Awards 2023

Les HIMACS European Architecture & Design Awards sont une reconnaissance de l'excellence en matière d'architecture et de design. Les prix mettent en valeur la remarquable collaboration entre HIMACS, un matériau Solid Surface connu pour sa polyvalence et son élégance, des fabricants qualifiés et des designers et architectes à travers l'Europe, soulignant leur créativité et leur esprit inventif.

Et les gagnants sont :

**HIMACS Interior Design Innovation**

Classic Glam Kitchen

Lieu : Oradea, Roumanie

: Oradea, Roumanie Design : Raluca Birta, Nicolae Mateas - Saramob Design

: Raluca Birta, Nicolae Mateas - Saramob Design Fabrication : Saramob Design

: Saramob Design Fournisseur HIMACS : Atvangarde

: Atvangarde Matériau : HIMACS S028 Alpine White

: HIMACS S028 Alpine White Crédits photo : Marius Venter

Voici la cuisine Classic Glam : le style intemporel rencontre ici la fonctionnalité. Avec une disposition optimisée en forme de L, intégrant parfaitement les zones de stockage et de travail, son design maximise l'utilisation de l'espace. L'îlot central est doté de tiroirs élégants et d'un luxueux plan de travail en matériau Solid Surface HIMACS, alliant esthétique contemporaine et durabilité. Idéale pour la préparation des repas et les réunions décontractées, cette cuisine respire la sophistication tout en répondant aux besoins quotidiens.

**HIMACS Commercial Design Excellence**

Dental Clinic Pedroche

Lieu : Madrid, Espagne

: Madrid, Espagne Design : Yolanda Segade – Segadestudio arquitectura interior

: Yolanda Segade – Segadestudio arquitectura interior Fabrication : AR Superficies Solidas

: AR Superficies Solidas Fournisseur HIMACS : AR Superficies Solidas

: AR Superficies Solidas Matériau : HIMACS S028 Alpine White

: HIMACS S028 Alpine White Crédits photo : Estudio Paloma Pacheco

La clinique dentaire Pedroche rénovée, méticuleusement conçue par les architectes d'intérieur de Segadestudio, a attiré l'attention des touristes et des habitants de la région pour son ambiance saisissante et spectaculaire. Le hall d'entrée est devenu un point de mire, les passants s'arrêtant pour en photographier la beauté.

Grâce à HIMACS, divers éléments de l'espace ont été habilement construits, notamment une impressionnante sculpture murale lumineuse, réalisée par AR Superficies Sólidas. Ce chef-d'œuvre tout en courbes attire l'attention et ajoute une allure captivante à l'esthétique de la clinique.

Ce projet illustre non seulement l'excellence professionnelle et les capacités chirurgicales de pointe, mais il favorise également un environnement convivial pour les patients, qui incite les gens à visiter la clinique. L'alliance de l'innovation à un design accueillant garantit une expérience inoubliable à tous ceux qui franchissent les portes de la clinique dentaire Pedroche.

**HIMACS Exterior and Facade Excellence**

Façade Urania Olsztyn

Lieu : Olsztyn, Pologne

: Olsztyn, Pologne Design : Dorota Szymaniak – Urban

: Dorota Szymaniak – Urban Fabrication : Studio Reklamy Euromet

: Studio Reklamy Euromet Fournisseur HIMACS : Patron-Bis Sp. Z o.o.

: Patron-Bis Sp. Z o.o. Matériau : HIMACS S028 Alpine White

: HIMACS S028 Alpine White Crédits photo : Cath Graz, Hubert de Jakusz-Gostomski

Cette impressionnante façade s'étend sur une vaste surface de 2 100 mètres carrés, mettant en valeur l'allure architecturale du complexe sportif. HIMACS a été méticuleusement sélectionné non seulement pour son attrait esthétique captivant, mais aussi pour sa résistance au feu certifiée, garantissant à la fois la beauté et la sécurité. Le motif géométrique complexe en nid d'abeille confère au bâtiment un mélange frappant de transparence et de stabilité, pour une sophistication moderne.

Grâce à la technologie de fraisage CNC de pointe, chaque élément de la façade a été méticuleusement fabriqué selon des spécifications sur mesure, ce qui a permis une intégration parfaite du design et de la fonctionnalité. Même le joint de dilatation, élément obligatoire de la façade, a été ingénieusement transformé en un élément de design élégant, ajoutant à l'impact visuel global de la structure.

**HIMACS Furniture and Product Design Innovation**

BK2 Valencia Design HIMACS Handles

Lieu : Valence, Espagne

: Valence, Espagne Design : Julio Ballesta - BK2 Valencia

: Julio Ballesta - BK2 Valencia Fabrication : Julio Ballesta - BK2 Valencia

: Julio Ballesta - BK2 Valencia Matériau : HIMACS S028 Alpine White

: HIMACS S028 Alpine White Crédits photo : Melchor Ballesta Honrubia

S'inspirant d'un mélange harmonieux de techniques de pointe et de savoir-faire traditionnel, le studio BK2 Valencia a conçu une série de meubles et d'accessoires pour poignées de porte, méticuleusement fabriqués à partir de HIMACS.

Ces créations allient parfaitement l'innovation à un engagement ferme en faveur de finitions impeccables et d'une élégance minimaliste. HIMACS apparaît comme le matériau de choix pour la fabrication de ces éléments fonctionnels et décoratifs, choisi pour sa surface soyeuse et uniforme qui exsude à la fois l'hygiène et la facilité d'entretien, couplée à son attrait esthétique inégalé.

Fabriqués avec finesse par l'artiste berlinoise Lena Marie Emrich, les trophées sur mesure symbolisent l'innovation et le dévouement collaboratif à un design exceptionnel. Chaque trophée, méticuleusement façonné à partir du Solid Surface HIMACS, est un éloge à l'expression artistique, incarnant la durabilité et la beauté inhérentes à ce matériau exceptionnel.

Les HIMACS European Architecture & Design Awards 2023 représentent une magnifique célébration de la créativité, de l'innovation et de l'inspiration, soulignant la synergie dynamique entre HIMACS et les experts européens du design.