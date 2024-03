La Signature Électronique intégrée à Codial Bâtiment : un levier de vente puissant

Réduisez vos délais de signature (devis ou contrat)

Aujourd’hui quand vous envoyez un devis à un client, ça signifie qu’il devra :

Imprimer le devis que vous lui avez envoyé, Signer et éventuellement tamponner le devis, Scanner ce devis signé, Mettre le scan en pièce jointe et le renvoyer par mail Et parfois… le signer et l’envoyer par La Poste…

C’est trop long !

Le fait de signer un devis peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Grâce à Codial Bâtiment, vous envoyez le devis avec la signature électronique Oodrive Sign par mail. Le client a juste à cliquer sur le lien, consulter le devis, le contrat ou le bon d’intervention, et signer après avoir reçu un code sur son téléphone portable. C’est quasi immédiat !

Le fait de recevoir le devis à signer électroniquement incite le client à traiter la demande dès réception. C’est simple, confortable, rapide pour le client.

Alimentez plus rapidement votre trésorerie

Signer plus vite les devis signifie aussi faire rentrer les acomptes plus rapidement. L’avantage est donc aussi financier : mécaniquement la signature électronique des devis et contrats va permettre à l’entreprise de générer plus rapidement sa trésorerie.

Améliorez et renforcez votre image

Parlons image maintenant.

Grâce à la signature électronique, vous démontrez à vos clients et prospects que vous savez utiliser et vous adapter aux outils et technologies les plus modernes. Et toujours dans le but d’apporter plus de confort à vos clients.

Oui, avec la signature électronique intégrée à Codial Bâtiment vous vous placez en tant qu’entreprise moderne, équipée des technologies les plus récentes, ce qui va forcément renforcer votre image. Et vous vous démarquez de vos concurrents…

Sécurisez juridiquement vos ventes ou vos contrats.

La signature électronique Oodrive Sign intégrée à Codial Bâtiment est une signature de type Avancée.

C’est un outil qui permet de :

Prouver l’authenticité du signataire,

Garantir l’intégrité du document (personne n’a pu modifier le document envoyé),

Le signataire ne peut nier avoir signé (principe de non répudiation).

Et chaque transaction génère un dossier de preuve informatique, conservé dans la base de données Codial (dans la GED).

Bénéficiez de tarifs spécialement négociés pour vous par Codial.

Codial et Oodrive Sign ont travaillé ensemble pour offrir une solution pensée pour les TPE et PME du Bâtiment, y compris au niveau des tarifs.

Là où la plupart des solutions de signatures électroniques facturent « à la signature », Oodrive Sign facture « à la transaction ». Et ça change tout : avec Oodrive Sign, une transaction inclue 2 signatures électroniques (une pour l’acheteur l’autre pour le vendeur). Les signatures électroniques qui passent par Codial Bâtiment bénéficient des tarifs « grandes entreprises », désormais accessibles à tous les clients Codial !

En résumé, la signature électronique intégrée à Codial permet de :

faire signer vos devis ou contrats plus rapidement,

mieux alimenter sa trésorerie,

améliorer son image de marque,

sécuriser juridiquement ses ventes et contrats.

Et grâce à Codial Bâtiment, vous bénéficiez de ces avantages pour quelques centimes par signature…

