Application Bosch EasyService : l’assistant intelligent des installateurs chauffage

Associée au boîtier Smart Service Key, cette application intelligente devient un véritable assistant technique pour la mise en service, l’entretien et le dépannage des systèmes de chauffage.

Une application métier pour optimiser la maintenance des chaudières et pompes à chaleur

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, Bosch EasyService offre un accès rapide à des fonctionnalités avancées :

Diagnostic automatisé des pannes

Consultation des données en temps réel

Surveillance des installations sur plusieurs jours

Génération automatique de rapports d’intervention (maintenance et entretien)

Grâce à son interface intuitive, l’application permet un gain de temps significatif lors des interventions, aussi bien pour les installateurs débutants que pour les techniciens expérimentés.

Disponible gratuitement sur App Store et Google Play, l’application peut être utilisée seule pour accéder aux services essentiels :

identification des codes erreur chaudière et PAC

consultation de la documentation technique

accès à la liste des pièces détachées

Smart Service Key : un boîtier connecté pour un diagnostic rapide et précis

Le Smart Service Key est un boîtier connecté qui s’aimante directement sur la chaudière ou la pompe à chaleur. Il permet d’établir en quelques secondes une connexion entre le smartphone et le système de chauffage.

Ce dispositif facilite :

la mise en service des équipements thermiques

le diagnostic des pannes

l’accès aux paramètres de fonctionnement

Disponible sur commande avec abonnement, il décuple les fonctionnalités de l’application EasyService.

Des fonctionnalités avancées pour la mise en service et le dépannage chauffage

L’application Bosch EasyService propose un ensemble complet d’outils pour les professionnels du chauffage :

→ Mise en service guidée

Configuration pas à pas des équipements (circuit de chauffage, pompe, bouteille de mélange…), avec validation des paramètres jusqu’à la mise en service finale.

→ Informations générateur

Visualisation claire de toutes les données de la chaudière ou de la pompe à chaleur en temps réel.

→ Réglages simplifiés

Paramétrage rapide et indépendant des composants sans reconfiguration complète du système.

→ Favoris

Enregistrement de configurations types pour accélérer les installations similaires et gagner du temps sur chantier.

→ Surveillance intelligente

Analyse du comportement de l’installation jusqu’à 14 jours avec affichage graphique des données (température, puissance, consigne…).

→ Diagnostic avancé

Accès à l’historique des pannes, identification des causes possibles et recommandations de résolution, avec suggestion des pièces à remplacer.

→ Mode test

Vérification du fonctionnement des composants pour un dépannage efficace.

→ Rapports d’intervention digitalisés

Rapport d’entretien PDF avec signature numérique client

Rapport de maintenance détaillé avec paramètres, notes et photos

Une solution digitale au service de la performance des professionnels du chauffage

Avec Bosch EasyService, Bosch Home Comfort confirme sa volonté d’accompagner les installateurs dans la transition numérique du secteur du chauffage. Cette application constitue un levier clé pour améliorer la productivité, la qualité de service et la satisfaction client sur les interventions.

Appareils compatibles

L’application est compatible avec de nombreuses chaudières et pompes à chaleur Bosch et elm.leblanc, notamment :

Gammes iCONDENS

Bosch Condens 7000 F

Olio Condens 5000 F et 7000 F

PAC Compress 5800i AW, 3800i AW, Hybrid 5800i AW, 7000 AW, 5000 LW et 6000 LW

Pour en savoir plus exit_to_app