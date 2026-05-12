Bosch Home Comfort lance son Roadshow 2026 à travers la France

Les artisans, installateurs et partenaires distributeurs peuvent s’inscrire directement sur le site internet Bosch Home Comfort. Chaque événement réunira entre 80 et 150 participants, soit plus de 1 200 professionnels au terme de ce tour de France. Pensé comme un véritable catalyseur d’échanges, ce roadshow favorisera les interactions de qualité et un dialogue direct avec les équipes des marques Bosch et Elm Leblanc. Dans un contexte de transformation du marché du chauffage et du confort thermique (transition énergétique, évolution des réglementations, montée en puissance de l’électrification et des solutions hybrides), Bosch Home Comfort place plus que jamais la proximité terrain au cœur de sa stratégie.

Des soirées immersives au cœur de l’innovation

Après un temps d’accueil et de networking dès 17h, une plénière de 30 minutes mettra en lumière les enjeux du marché, les dispositifs d’aides, dont le partenariat avec Économie d’Energie, et les nouveautés 2026

Bosch Home Comfort. Elle sera suivie d’un parcours produits, rythmé par des démonstrations et organisé autour de différents corners thématiques qui permettront de dévoiler les nouveaux modèles de la marque :

PAC air/eau , dont la nouvelle Compress 3800i AW,

, dont la nouvelle Compress 3800i AW, PAC air/air triple service , avec un focus sur les nouvelles solutions de climatisation,

, avec un focus sur les nouvelles solutions de climatisation, Solutions eau chaude sanitaire (ECS) , incluant les nouveaux chauffe-eaux thermodynamiques et électriques,

, incluant les nouveaux chauffe-eaux thermodynamiques et électriques, Chaudières gaz à condensation (oxylis iCONDENS, mégalis iCONDENS…),

(oxylis iCONDENS, mégalis iCONDENS…), Espace outils digitaux et services.

La soirée s’achèvera par une animation et un apéritif dinatoire, créant un cadre propice aux échanges entre professionnels.

Pour en savoir plus exit_to_app