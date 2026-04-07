Enduits à joint Placojoint® : Placo® lance de nouvelles formules

Dans une logique d’innovation continue et d’amélioration des conditions de mise en œuvre sur chantier, la marque dévoile aujourd’hui une nouvelle génération d’enduits à joint en poudre Placojoint®, pensée pour offrir :

une qualité de finition supérieure ,

, un meilleur confort d’application ,

, et une productivité optimisée pour les professionnels du bâtiment.

Une nouvelle formulation d’enduits à joint pour des performances renforcées

Afin de répondre aux attentes des plaquistes, artisans et jointoyeurs, Placo® a entièrement retravaillé sa gamme d’enduits à prise :

Placojoint® PR1, PR2, PR4 et PR8, ainsi qu’une nouvelle référence : Placojoint® LENT.

Développées dans une démarche de co-construction avec des entreprises partenaires et testées sur plus de 100 chantiers, ces nouvelles formules offrent des performances améliorées :

Enduits plus blancs : meilleure opacité et réduction du spectre de bande à joint

: meilleure opacité et réduction du spectre de bande à joint Texture plus fine : ponçage facilité et gain de temps

: ponçage facilité et gain de temps Glisse optimisée : application plus fluide et geste plus confortable

: application plus fluide et geste plus confortable Moins de bullage : réduction des reprises et amélioration de la productivité

: réduction des reprises et amélioration de la productivité Excellente tenue sur les bords amincis des plaques de plâtre

Une gamme complète d’enduits Placojoint® adaptée à tous les chantiers

Fabriquée en France dans les usines Placo® de Vaujours (93) et Cormeilles-en-Parisis (95), la gamme Placojoint® propose 6 enduits de jointoiement complémentaires, adaptés à tous les types de travaux en plaques de plâtre.

→ Enduits à prise (chantier rapide à intensif)

Idéal pour les petits travaux et retouches : temps d’application ~1h, recouvrable après 2h. Parfait pour les rebouchages rapides et joints localisés : utilisation 2h, recouvrement 3h. Enduit polyvalent adapté à tous types de chantiers : application 4h, recouvrement 5h. Conçu pour les grands chantiers : temps de prise long (8h), recouvrement 12h. Précédent Suivant

→ Enduits à séchage (finition soignée)

Séchage à l’air, recouvrable en 24 à 48h. Idéal pour les premières passes et finitions soignées. Enduit premium à très haute blancheur pour la dernière passe et finition parfaite. Précédent Suivant

Une gamme d’enduits développée avec les professionnels du bâtiment

Pour garantir une adéquation parfaite avec les réalités du terrain, Placo® a mené une démarche approfondie :

tests sur plus de 100 chantiers réels ,

, collaboration avec des entreprises partenaires,

analyse des conditions de mise en œuvre (climat, cadence, contraintes chantier).

Au total, plus de 400 formulations ont été étudiées afin d’atteindre le meilleur équilibre entre :

temps de prise,

qualité de finition,

confort d’application,

et performance globale.

Un nouveau packaging pour une identification rapide sur chantier

Placo® modernise également le packaging de la gamme Placojoint® pour faciliter le choix des utilisateurs en négoce et en magasin de bricolage.

→ Les bénéfices

Lecture rapide des informations essentielles

Identification immédiate de la référence produit, du temps de prise, de l’usage

Gain de temps sur chantier

→ Conditionnements disponibles

Sacs de 25 kg pour toute la gamme

Sacs de 5 kg pour Placojoint® PR4 et Placojoint® GDX

Le système 100 % Placo® : performance et conformité garanties

En optant pour le système complet 100 % Placo®, les professionnels bénéficient d’une solution globale intégrant :

plaques de plâtre

profilés

vis

bandes à joint

enduits Placojoint®

Cette approche garantit :

la conformité aux normes,

la durabilité des ouvrages,

et l’assurabilité des chantiers.

Pour en savoir plus exit_to_app