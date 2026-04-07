Enduits à joint Placojoint® : Placo® lance de nouvelles formules
Dans une logique d’innovation continue et d’amélioration des conditions de mise en œuvre sur chantier, la marque dévoile aujourd’hui une nouvelle génération d’enduits à joint en poudre Placojoint®, pensée pour offrir :
- une qualité de finition supérieure,
- un meilleur confort d’application,
- et une productivité optimisée pour les professionnels du bâtiment.
Une nouvelle formulation d’enduits à joint pour des performances renforcées
Afin de répondre aux attentes des plaquistes, artisans et jointoyeurs, Placo® a entièrement retravaillé sa gamme d’enduits à prise :
Placojoint® PR1, PR2, PR4 et PR8, ainsi qu’une nouvelle référence : Placojoint® LENT.
Développées dans une démarche de co-construction avec des entreprises partenaires et testées sur plus de 100 chantiers, ces nouvelles formules offrent des performances améliorées :
- Enduits plus blancs : meilleure opacité et réduction du spectre de bande à joint
- Texture plus fine : ponçage facilité et gain de temps
- Glisse optimisée : application plus fluide et geste plus confortable
- Moins de bullage : réduction des reprises et amélioration de la productivité
- Excellente tenue sur les bords amincis des plaques de plâtre
Une gamme complète d’enduits Placojoint® adaptée à tous les chantiers
Fabriquée en France dans les usines Placo® de Vaujours (93) et Cormeilles-en-Parisis (95), la gamme Placojoint® propose 6 enduits de jointoiement complémentaires, adaptés à tous les types de travaux en plaques de plâtre.
→ Enduits à prise (chantier rapide à intensif)
→ Enduits à séchage (finition soignée)
Une gamme d’enduits développée avec les professionnels du bâtiment
Pour garantir une adéquation parfaite avec les réalités du terrain, Placo® a mené une démarche approfondie :
- tests sur plus de 100 chantiers réels,
- collaboration avec des entreprises partenaires,
- analyse des conditions de mise en œuvre (climat, cadence, contraintes chantier).
Au total, plus de 400 formulations ont été étudiées afin d’atteindre le meilleur équilibre entre :
- temps de prise,
- qualité de finition,
- confort d’application,
- et performance globale.
Un nouveau packaging pour une identification rapide sur chantier
Placo® modernise également le packaging de la gamme Placojoint® pour faciliter le choix des utilisateurs en négoce et en magasin de bricolage.
→ Les bénéfices
- Lecture rapide des informations essentielles
- Identification immédiate de la référence produit, du temps de prise, de l’usage
- Gain de temps sur chantier
→ Conditionnements disponibles
- Sacs de 25 kg pour toute la gamme
- Sacs de 5 kg pour Placojoint® PR4 et Placojoint® GDX
Le système 100 % Placo® : performance et conformité garanties
En optant pour le système complet 100 % Placo®, les professionnels bénéficient d’une solution globale intégrant :
- plaques de plâtre
- profilés
- vis
- bandes à joint
- enduits Placojoint®
Cette approche garantit :
- la conformité aux normes,
- la durabilité des ouvrages,
- et l’assurabilité des chantiers.
Les tags associés
Saint-Gobain récompense l’excellence mondiale en construction
Saint-Gobain a révélé les lauréats de la 14e édition du International Gypsum Trophy, célébrant l'excellence des installateurs de plaques de plâtre mondiaux.
Placo® enrichit Rigitone® Edge avec trois motifs célestes
Placo® lance trois nouveaux motifs pour sa gamme Rigitone® Edge : Astra, Nebula, Stellar pour des plafonds acoustiques au design créatif et architectural.
Placo® Infinaé 98/62 : la première cloison éco-circulaire française
Placo® Infinaé 98/62 est la première cloison éco-circulaire conçue et fabriquée en France, à partir de matières recyclées et entièrement recyclable.
Salaire architecte d'intérieur 2025 : missions, formation et rémunération
Architecte d’intérieur : un expert de l’aménagement qui transforme les espaces en alliant design, fonctionnalité et respect des normes techniques.