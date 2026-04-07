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Enduits à joint Placojoint® : Placo® lance de nouvelles formules

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Communiqué
Publié le 07 avril 2026
Placo®, expert depuis 80 ans, propose des solutions d’aménagement intérieur : cloisons, doublages et plafonds avec plaques de plâtre et systèmes complets.
Enduits à joint Placojoint® : Placo® lance de nouvelles formules - Batiweb

Dans une logique d’innovation continue et d’amélioration des conditions de mise en œuvre sur chantier, la marque dévoile aujourd’hui une nouvelle génération d’enduits à joint en poudre Placojoint®, pensée pour offrir :

  • une qualité de finition supérieure,
  • un meilleur confort d’application,
  • et une productivité optimisée pour les professionnels du bâtiment.

Une nouvelle formulation d’enduits à joint pour des performances renforcées

Afin de répondre aux attentes des plaquistes, artisans et jointoyeurs, Placo® a entièrement retravaillé sa gamme d’enduits à prise :
Placojoint® PR1, PR2, PR4 et PR8, ainsi qu’une nouvelle référence : Placojoint® LENT.

Développées dans une démarche de co-construction avec des entreprises partenaires et testées sur plus de 100 chantiers, ces nouvelles formules offrent des performances améliorées :

  • Enduits plus blancs : meilleure opacité et réduction du spectre de bande à joint
  • Texture plus fine : ponçage facilité et gain de temps
  • Glisse optimisée : application plus fluide et geste plus confortable
  • Moins de bullage : réduction des reprises et amélioration de la productivité
  • Excellente tenue sur les bords amincis des plaques de plâtre

Une gamme complète d’enduits Placojoint® adaptée à tous les chantiers

Fabriquée en France dans les usines Placo® de Vaujours (93) et Cormeilles-en-Parisis (95), la gamme Placojoint® propose 6 enduits de jointoiement complémentaires, adaptés à tous les types de travaux en plaques de plâtre.

→ Enduits à prise (chantier rapide à intensif)

→ Enduits à séchage (finition soignée)

Une gamme d’enduits développée avec les professionnels du bâtiment

Pour garantir une adéquation parfaite avec les réalités du terrain, Placo® a mené une démarche approfondie :

  • tests sur plus de 100 chantiers réels,
  • collaboration avec des entreprises partenaires,
  • analyse des conditions de mise en œuvre (climat, cadence, contraintes chantier).

Au total, plus de 400 formulations ont été étudiées afin d’atteindre le meilleur équilibre entre :

  • temps de prise,
  • qualité de finition,
  • confort d’application,
  • et performance globale.

Un nouveau packaging pour une identification rapide sur chantier

Placo® modernise également le packaging de la gamme Placojoint® pour faciliter le choix des utilisateurs en négoce et en magasin de bricolage.

→ Les bénéfices

  • Lecture rapide des informations essentielles
  • Identification immédiate de la référence produit, du temps de prise, de l’usage
  • Gain de temps sur chantier

→ Conditionnements disponibles

  • Sacs de 25 kg pour toute la gamme
  • Sacs de 5 kg pour Placojoint® PR4 et Placojoint® GDX

Le système 100 % Placo® : performance et conformité garanties

En optant pour le système complet 100 % Placo®, les professionnels bénéficient d’une solution globale intégrant :

  • plaques de plâtre
  • profilés
  • vis
  • bandes à joint
  • enduits Placojoint®

Cette approche garantit :

  • la conformité aux normes,
  • la durabilité des ouvrages,
  • et l’assurabilité des chantiers.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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