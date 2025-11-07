Profils Systèmes : la gamme CUZCO® S713 passe au CR2

Cette certification garantit que les fenêtres et portes-fenêtres résistèrent pendant au moins 3 minutes face aux intrusions avec des outils manuels, un critère clé pour les projets résidentiels et tertiaires qui recherchent un haut niveau de sécurité. Trois configurations de la série ont été homologuées : ouvrant visible, ouvrant minimaliste et ouvrant caché.

Pour Profils Systèmes, cette reconnaissance confirme sa volonté de proposer des solutions qui allient innovation, fiabilité et responsabilité environnementale.

CUZCO® S713 : sécurité, performance et design dans un seul produit

La gamme CUZCO® S713 représente la dernière génération de menuiseries aluminium à frappe, offrant une grande polyvalence : fenêtres et portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes ou à soufflet. Adaptée à la fois à la construction neuve et à la rénovation, elle combine design moderne, confort et performance énergétique.

Avec une section de 70 mm, la gamme assure des performances thermiques optimales, avec un coefficient Uw pouvant atteindre 1,3 W/m²K, et un affaissement acoustique jusqu’à 42 dB, garantissant un environnement intérieur calme et confortable.

Au-delà de ses performances, CUZCO® S713 se distingue par son esthétique personnalisable : plusieurs lignes d’ouvrants, des quincailleries invisibles et plus de 400 couleurs et finitions exclusives (Éclats Bruts®, Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®), toutes garanties jusqu’à 25 ans.

Une menuiserie française, durable et responsable

Conçue et fabriquée en France, la gamme répond aux exigences de la RE 2020 et aux labels HPE, THPE et BEPOS. Elle s’inscrit dans la démarche Alu+C- et bénéficie de la certification Cradle to Cradle, soulignant l’engagement de Profils Systèmes pour la durabilité et la réduction de l’empreinte environnementale.

Avec ce nouveau classement CR2, CUZCO® S713 se positionne comme une référence pour les architectes, bureaux d’études et professionnels du bâtiment, alliant sécurité, élégance et hautes performances pour répondre aux exigences des constructions modernes.

