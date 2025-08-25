ConnexionS'abonner
Aquarea T-CAP : pompe à chaleur performante toute saison

Vidéo
Publié le 25 août 2025
Pompe à chaleur Panasonic Aquarea T-CAP : la solution idéale en neuf comme en rénovation pour garantir confort, économies d’énergie et performance.

Pour les projets dans le neuf ou dans la rénovation, la technologie brevetée T-CAP des pompes à chaleur Panasonic Aquarea est la solution idéale pour les installations qui nécessitent confort, économies et performance.
Avec cette technologie, les pompes à chaleur Panasonic sont capables de maintenir leur puissance calorifique même à des températures extérieures basses. Grâce à l’intégration d’un échangeur de chaleur coaxial dans le cycle de réfrigération et à la technologie de réinjection, celles-ci peuvent fonctionner à des températures atteignant -28 °C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d’appoint jusqu’à -20 °C.

 

