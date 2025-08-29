ARCHITECT@WORK Paris : La Grande Halle de La Villette, mercredi 5 & jeudi 6 novembre 2025

Un concept novateur et haut de gamme

ARCHITECT@WORK est réservé aux architectes et architectes d’intérieur. Sa scénographie originale et unique lui confère une atmosphère feutrée et raffinée. De plus, un comité technique veille à choisir les nouveautés des industriels qui seront exposées, garantissant ainsi une visite enrichissante de grande qualité.

Organisée sous le thème SOURCES ET RE-SOURCES, cette édition 2025 est une invitation à repenser l'architecture comme un levier de solidarité et d'engagement sociétal, visant à préserver notre environnement et à favoriser des interactions humaines harmonieuses.

Exposition matériaux : Matières solidaires - Innovations responsables et engagées

Cette exposition, proposée par le Centre de Ressources INNOVATHEQUE, met en lumière des matériaux, procédés et systèmes innovants développés dans une logique d’économie sociale et solidaire. Réemploi, recyclage, inclusion, mutualisation… Explorons des initiatives concrètes et engagées, issues d’entreprises qui placent l’impact social et environnemental au coeur de leur modèle, sans compromis sur la qualité ni la performance. Appliquées aux secteurs de l’aménagement, ces innovations prouvent qu’il est possible de concilier durabilité, responsabilité et compétitivité.

Expositions photographiques

→ MATERIA architectures

Coproduite par le Pavillon de l'Arsenal, les Grands Ateliers, amàco et l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, cette exposition s’inscrit dans la continuité des deux éditions Fibra architectures (2019) et TerraFibra architectures (2021). Elle est dédiée aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres végétales et met en valeur les propriétés esthétiques, avantages constructifs et bénéfices environnementaux de 40 écoconstructions sélectionnées dans le cadre du prix Materia.

→ PROJECT WALL par world-architects.com

Pour la sixième fois, World-Architects.com présente une exposition de projets à l’une des éditions d‘ARCHITECT@WORK. Les 44 projets sélectionnés à travers le monde illustrent les différentes façons dont les bâtiments et les paysages existants peuvent être transformés pour répondre à de nouvelles utilisations dans un contexte en constante évolution.

Interventions d’architectes et de spécialistes

Vous retrouverez notamment :

Benjamin Coustès -Littoral- et Pierre Briand -Appareil Architectes-

Christophe Aubertin -Collectif Studio Lada-, Timur Ersen -Atelier Kara- et Dominique Gauzin-Müller -Mouvement pour une Frugalité heureuse et créative-

Yann Legouis -Sapiens Architectes-, Alexandre Added -TAOS - Re.Start- et Camille Cousté -Eco Impact-

Franck Durand et Sothida Long -OEUVRER-, Caroline Noulette et Céline Bouvier -LBBA Architecture-

Justine Rouger -Innovathèque-

Sans oublier la traditionnelle Carte Blanche Archinov qui, cette année, offrira la parole à Pierre Thibault -Atelier Pierre Thibault-.

À noter aussi, pour la première fois à l’édition de Paris, une Table ronde organisée par FIBOIS Île-de-France : Innover avec le bois face au dérèglement climatique.

Remise du Prix National de la Construction Bois

Chaque année, ce prix récompense les réalisations les plus innovantes, frugales et exemplaires de la filière bois en France. Les lauréats de cette 14e édition seront dévoilés à l’occasion d’ARCHITECT@WORK Paris.

Remise des Prix des Maisons À Vivre

Depuis 25 ans, partout en France, les Journées Architectures À Vivre favorisent la rencontre directe entre le public et les architectes, à l'occasion de portes ouvertes exceptionnelles sous forme de visites en petits groupes de maisons ou d'appartements sur lesquels ils ont travaillé. Organisés par le magazine, les Prix des Maisons À Vivre distinguent les réalisations les plus significatives inscrites à ces journées.

Ateliers pratiques Terre et Paille

Pour la première fois, ARCHITECT@WORK Paris proposera des ateliers pratiques. Ceux-ci seront en lien direct avec l’exposition MATERIA architectures et la table ronde consacrée aux ressources locales.

Cette initiative vise à offrir aux visiteurs une expérience immersive et concrète autour des matériaux durables. Une manière de renforcer les synergies entre innovation, savoir-faire et engagement environnemental, au coeur des préoccupations contemporaines de l’architecture.

Pièces artistiques : ART by Raffaele Salvoldi

Faisant à nouveau le lien entre l’art et l’architecture, ARCHITECT@WORK Paris présentera des réalisations de Raffaele Salvoldi qui a commencé à travailler en tant qu'artiste pendant le confinement.

Ce qui, au départ, semblait être un simple hobby est devenu une véritable exploration artistique, avec une implication particulière du visiteur qui ne manquera pas d’être surpris.

ARCHITECT@WORK Paris 2025 vous réserve un programme riche et animé, avec de nombreux nouveaux produits à découvrir et ce, dans un cadre qualitatif, propice aux échanges.

La Grande Halle de La Villette - Paris - 18e édition

Mercredi 5 novembre, de 10h à 20h

Jeudi 6 novembre, de 10h à 19h

