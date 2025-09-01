Innovation et confort : baie coulissante DA-51 HST

Technologie adaptée aux besoins

Le système DA-51 HST a été conçu pour un confort quotidien des investisseurs et une fiabilité totale sur le long terme. Son mécanisme coulissant à levage innovant permet un coulissement silencieux, fluide et très intuitif, même des vantaux de grande taille, presque sans utilisation de force.

Le seuil plat confortable (avec la possibilité de l’encastrer avec le sol) garantit le confort d’utilisation et la sécurité.

Cela a une importance particulière dans les maisons unifamiliales, les investissements public, les appartements pour location ou les bâtiments avec un niveau d’ accessibilité plus élevée, tels que :

hôtels,

restaurants et cafés avec sortie vers la terrasse,

espaces piscine,

SPA,

et pas seulement.

Pleine lumière toute la journée

Les baies coulissantes DA-51 HST permettent de concevoir des espaces vitrés impressionnants qui agrandissent visuellement l'intérieur en y laissant entrer la lumière du soleil. Notre solution offre toutefois bien plus qu'un simple plaisir visuel pour l'investisseur.

La lumière naturelle améliore le confort psychologique des utilisateurs, favorisant le rythme circadien et réduisant le besoin d'éclairage artificiel. Cela favorise le bien-être à l'intérieur, tandis que la vue imprenable sur le jardin, la forêt ou le panorama de la ville crée une impression d'espace spectaculaire.

Économie d’énergie au bénéfice de votre portefeuille

Malgré ses grandes espaces vitrées, la série DA-51 HST offre une bonne protection thermique, optimale pour les climats tempérés et chauds. Son coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/m²K* en fait un système parfaitement adapté aux constructions modernes.

→ Cela est notamment dû aux joints EPDM à deux composants et aux inserts thermiques en polyamide et fibre de verre, qui réduisent encore davantage les ponts thermiques.

* pour la construction référentielle 2460 mm x 2180 mm.

Division claire de l’espace

Le modèle DA-51 HST est un système coulissant qui devient instantanément l'ornement de chaque investissement. Ses profilés fins, ses grandes baies vitrées et l'absence de divisions inutilies créent une impression de légèreté et d'élégance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les utilisateurs apprécient également le système HST pour son gain de place : le vantail coulisse parallèlement au mur, sans occuper d'espace supplémentaire. Dans de nombreuses maisons, chaque mètre compte, et dans les investissements immobiliers, l'espace de vie doit être organisé de manière flexible et multifonctionnelle.

Flexibilité et personnalisation

Une technologie de production avancée offre également une grande liberté de conception aux architectes, c'est pourquoi nos baies coulissantes de luxe sont disponibles dans une large gamme de couleurs.

Pour obtenir des accents chaleureux et naturels, nous recommandons les vernis imitation bois, tels que Chêne doré, Pin ou Châtaignier, tandis que pour un design minimaliste, nous proposons une large gamme de structures métalliques et de mats profonds.

Au total, plus de 30 versions de couleurs et de structures sont disponibles, et dans la menuiserie aluminium, chaque produit peut être peint (en option) dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

Pour en savoir plus exit_to_app