Construisez sur de bonnes bases avec l’offre SIP Rector !
Publié le 06 novembre 2025
Le Système d’Infrastructures Préfabriquées (SIP) est une solution simple et rapide pour la réalisation de vos soubassements industrialisés en vide sanitaire. Composé de plots et de poutres PCS (longrines), il permet d’assembler, en une seule opération, les fondations, le soubassement et le plancher, sur tout type de terrain.
Grâce à la préfabrication et au cadencement de livraison, la gestion de vos chantiers est optimisée : 3 jours suffisent à la pose des fondations et du plancher. Plus besoin de préparation préalable du sol, le terrassement est réduit à son strict minimum. Vous gagnez du temps et réalisez des économies significatives.
Nouveauté : le SIP pour fondations profondes
Construisez votre soubassement sur fondations profondes à l’aide du plot tête de pieu, compatible avec tous les types de micro-pieux et toutes les zones sismiques. La pose des poutres PCS se réalise directement sur ce plot, qui permet de :
- S’affranchir des risques géotechniques et/ou argileux ainsi que des conditions climatiques
- Limiter le terrassement et les perturbations du sol
- Accéder dans des endroits exigus en toute sécurité
En zones sismiques 1 & 2 et pour les maisons en maçonnerie traditionnelle de plain-pied ou en ossature bois jusqu’à R+1 , il est possible de poser les poutres PCS directement sur une platine.
Le SIP pour fondations semi-profondes ou superficielles
Le SIP repose directement sur une fondation isolée (semi profonde ou profonde) réalisée sur place et dimensionnée par un géotechnicien. Les plots sont positionnés sur des puits en béton sur lesquels sont posées les poutres (longrines), ainsi que le plancher à poutrelles. Avec un niveau d’isolation modulable, la gamme de plancher Equatio permet d’atteindre une performance thermique ajustée au plus près du niveau de BBIO souhaité à coût maîtrisé.
Depuis 2023, Rector propose le SIP en limite de propriété, composé d’un plot console, de longrines et d’une cage d’armatures.
Il permet de traiter la mitoyenneté sur un ou deux côtés parallèles. Le plot console permet de travailler en porte-à-faux le long de la limite de propriété et de reprendre les charges à l’aplomb à l’axe des fondations. Il supprime ainsi les risques de déstabilisation des constructions mitoyennes.
Des planchers décarbonés pour le vide sanitaire
Rector accompagne également les constructeurs dans la décarbonation du bâti grâce à ses planchers poutrelles-entrevous pour vide sanitaire :
- Le plancher Equatio VS, composé de poutrelles et d’entrevous isolants Rectosten M4. Il affiche un gain carbone de 47 % par rapport à une dalle pleine, tout en permettant d’ajuster l’isolation thermique. Il offre une résistance thermique pouvant atteindre 8,60 m².K/W, sans impact sur la hauteur du bâti. En complément, les rupteurs périphériques permettent d’optimiser encore les performances thermiques en limitant les déperditions linéiques.
- Le plancher Rectoplast, composé de poutrelles et d’entrevous fabriqués à partir de 100 % de matières plastiques recyclées. Ce système permet un gain carbone de 39 % par rapport à une dalle pleine, grâce à l’optimisation du litrage béton et à la réduction de l’épaisseur de la table de compression.
Pour en savoir plus sur notre gamme de soubassement, rendez-vous sur notre site internet.
