Assurance : des bureaux SMABTP ouverts en Outre-mer
Publié le 16 décembre 2025, mis à jour le 17 décembre 2025 à 17h01, par Virginie Kroun
Le groupe spécialisé en assurance construction a annoncé l’implantation de nouveaux bureaux en Outre-mer. Plus précisément à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, où des antennes ont ouvert leurs portes en octobre et décembre dernier.
À savoir que SMABTP était déjà présent en territoire ultramarin, à travers des partenariats avec courtiers et partenaires locaux.
Une direction dédiée aux départements ultramarins
«Ces implantations directes en Outre-mer marquent un tournant dans notre stratégie. Nous souhaitons offrir aux professionnels de la construction de ces territoires le même niveau d'expertise et de réactivité pour nos clients de l'Hexagone », a déclaré Hervé Leblanc, directeur général adjoint en charge des grands comptes et de l’international.
Une direction régionale Outre-mer a même été formée au siège de SMABTP, chapeautée par Mathieu Brenier. Au total, 25 personnes opéreront sur l’ensemble des départements ultramarins. Leurs missions porteront sur la souscription des contrats et la gestion des sinistres en assurance construction.
« L’activité sera prochainement étendue à l’assurance automobile puis progressivement à d’autres couvertures d’assurance », souligne le groupe dans un communiqué.
«Depuis la Réunion, il accompagnera également les professionnels de la construction à Mayotte », indique-t-il également. Dans le département le plus pauvre de France, le cyclone Chido a révélé, voire renforcé sa précarité, faisant de sa reconstruction un chantier hors-norme.
