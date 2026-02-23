Témoignage de Jacques Patingre dans « Paroles d’architectes »
Publié le 23 février 2026
Découvrez « Paroles d’architectes », des témoignages spontanés et sincères !
Dans cette vidéo, la parole est donnée à Jacques Patingre, architecte DPLG, exerçant à Marseille. Il apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il peut rencontrer les équipes de SMABTP du fait de leur proximité et de leur écoute. Un autre atout qu’il salue est la capacité de SMABTP à apporter des réponses et des solutions adaptées aux enjeux rencontrés, comme l’utilisation de matériaux innovants.
