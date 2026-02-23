Podcast
Témoignage de Jacques Patingre dans « Paroles d’architectes »

Publié le 23 février 2026

Partout en France, SMABTP est allé à la rencontre de ses sociétaires architectes afin de recueillir leurs avis sur les solutions d’assurance et les services associés proposés par SMABTP. De ces échanges est née la série « Paroles d’architectes », des récits vivants, spontanés, livrés en toute transparence, qui racontent l’expérience de chacun à travers des exemples concrets et des anecdotes.
Découvrez « Paroles d’architectes », des témoignages spontanés et sincères !

Dans cette vidéo, la parole est donnée à Jacques Patingre, architecte DPLG, exerçant à Marseille. Il apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il peut rencontrer les équipes de SMABTP du fait de leur proximité et de leur écoute. Un autre atout qu’il salue est la capacité de SMABTP à apporter des réponses et des solutions adaptées aux enjeux rencontrés, comme l’utilisation de matériaux innovants.

