Témoignage de Jacques Patingre dans « Paroles d’architectes »

Découvrez « Paroles d’architectes », des témoignages spontanés et sincères !

Dans cette vidéo, la parole est donnée à Jacques Patingre, architecte DPLG, exerçant à Marseille. Il apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il peut rencontrer les équipes de SMABTP du fait de leur proximité et de leur écoute. Un autre atout qu’il salue est la capacité de SMABTP à apporter des réponses et des solutions adaptées aux enjeux rencontrés, comme l’utilisation de matériaux innovants.

Pour en savoir plus sur les solutions d’assurance dédiées aux architectes de SMABTP, cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app