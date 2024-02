Avec E-Massif, Alkern accompagne le développement des installations de bornes de recharge jusqu’à 22 KW

Avec son concept E-Massif, massif d’ancrage optimisé pour bornes de recharge jusqu’à 22 KW, Alkern accompagne les professionnels dans la massification des installations de bornes de recharge destinées aux véhicules électriques.

Si sa conception en deux éléments lui assure une large compatibilité avec l’ensemble des bornes de recharges présentes sur le marché, précisons que cette réponse Alkern conjugue nombre d’atouts. Au premier rang desquels, figure une manuportabilité exemplaire à deux personnes, synonyme de facilité et de rapidité de mise en œuvre, sans recours à des engins de levage...

Autre atout d’E-Massif, sa compacité puisque l’ajout de pied sur l’embase lui garantit une excellente stabilité, malgré une faible hauteur (dalle + embase de seulement 40 cm) tout comme un transport possible dans un véhicule léger.

Notons de plus que cette réponse ingénieuse signée Alkern s’avère particulièrement économique (en s’affranchissant notamment du temps de coffrage et des délais de séchage inhérents aux massifs en béton coulés en place) et à la source d’une mise en service immédiate de la borne.

Sans compter qu’E-Massif joue aussi la carte écologique. En effet, le poids et la quantité de ciment sont optimisés grâce à un process de fabrication en usine sachant qu’Alkern annonce déjà la disponibilité prochaine d'une variante intégrant des granulats recyclés (GBR).

Côté technique, précisons qu’E- Massif est proposé en deux éléments. Son socle (500 mm de largeur pour 300 mm de hauteur / 63 kg) permet de répondre aux diverses configurations chantier grâce à ses 3 ouvertures en partie haute et sa réservation en partie centrale sous l’embase.

Sa dalle standard (400 mm de côté par 100 mm de haut/36 kg), est conçue pour spiter directement les tiges filetées sur chantier, tout en s’adaptant idéalement au plus grand nombre de fournisseurs de bornes de recharge.

Mentionnons ainsi que les dalles standards disposent, au choix, d’une réservation pour une gaine D63 ou d’une réservation pour le passage de deux gaines.

Et pour aller encore plus loin dans une démarche de service, l’industriel propose de rendre cette solution universelle en fournissant, sur commande, une dalle avec ancrages pré-installés sur-mesure en usine ; une solution clé en main mariant là- encore qualité et rapidité de mise en oeuvre.

