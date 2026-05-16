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David Riquier succède à Jean-Luc Guéry à la présidence d'Inoha

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Nomination
Publié le 16 mai 2026 à 8h00, mis à jour le 13 mai 2026 à 17h38, par Raphaël Barrou
Fondateur d'une entreprise spécialisée dans le marché du bricolage pour la plomberie, David Riquier a été élu président d'Inoha pour un mandat de trois ans. Il prendra ses fonctions courant juin et présentera le plan « CAP 2030 ».
©StudioCabrelli - Batiweb
©StudioCabrelli

Après avoir renouvelé son conseil d'administration en janvier, l'association des industriels du nouvel habitat (Inoha) s'est choisie un nouveau président. Le 6 mai, c'est David Riquier qui a remporté le scrutin pour succéder à Jean-Luc Guéry, qui était à la tête de l'association depuis 2020. Il prendra officiellement ses fonctions le 11 juin prochain pour un mandat de trois ans. 

À peine lancée, sa présidence sera déjà marquée par la présentation du « CAP 2030 » qu'Inoha annonce centré autour de la consolidation de ses acquis, l'adaptation de l'offre de services aux évolutions du marché et la projection dans les transformations de la filière habitat. 

David Riquier a déjà été vice-président d'Inoha

 

David Riquier a fondé Comptoir de Picardie en 1982, une entreprise orientée vers le marché du bricolage pour la plomberie. Après plusieurs rachats d'entreprises, le groupe Riquier comptait en 2025 120 collaborateurs et 90 millions de chiffre d'affaires. 

Concernant Inoha, il a été vice-président de 2014 à 2020 et a piloté un programme dédié à l'accompagnement de la transformation numérique et générationelle des entreprises de la filière. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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