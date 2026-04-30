DIRICKX lance des portails industriels grande dimension

Face à l’évolution des besoins en sécurisation et en gestion des accès, DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis 1921, fait évoluer sa gamme ALLIX® avec des solutions grande dimension.

L’entreprise accompagne tous types de sites – industriels, logistiques, tertiaires ou sensibles – avec une offre globale intégrant conception, fabrication, installation et mise en service. Le développement des plateformes logistiques et des sites industriels de grande envergure renforce les besoins en solutions adaptées aux flux.

Des solutions adaptées aux grands passages

L’offre de portails industriels s’enrichit avec un portail pivotant manuel dédié aux accès spécifiques et peu fréquents. Conçu pour des passages importants, il peut atteindre jusqu’à 14 mètres en deux vantaux. Sa structure renforcée et ses équipements sur mesure assurent robustesse et durabilité.

En complément, DIRICKX propose également des portails coulissants et autoportants en vis-à-vis. Cette configuration permet d’atteindre jusqu’à 24 mètres de passage tout en optimisant l’espace disponible grâce à une réduction du refoulement. Ces solutions peuvent être motorisées et intégrées à des dispositifs de contrôle d’accès.

Une réponse aux enjeux de sécurisation

DIRICKX est ainsi en mesure de fournir une offre complète incluant portails, clôtures et équipements de contrôle d’accès, dans le respect des normes en vigueur.

Avec cette évolution de sa gamme ALLIX®, DIRICKX confirme sa capacité à accompagner les transformations des sites industriels et logistiques, en proposant des solutions fiables, durables et adaptées aux grandes dimensions.