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Jardin : de l'espace de détente à la corvée d’entretien ?

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Étude
Publié le 01 avril 2026 à 16h35, mis à jour le 02 avril 2026 à 9h23, par Nils Buchsbaum
Selon un sondage Ifop réalisé pour le compte de l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) en 2025, le jardin reste un pilier du bien-être et du lien social de certains français, mais son entretien jugé contraignant pourrait renforcer le rôle des professionnels.
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À l’arrivée du printemps, l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) entend replacer le jardin au cœur du quotidien des Français.

Au cours d'un sondage menée par l'Ifop pour le compte de l'organisation (34 000 entreprise adhérentes) au printemps 2025, près de deux personnes interrogées sur trois (64 %) ont déclaré disposer d’un jardin. Un attachement largement partagé, puisque plus de huit sur dix sondés (82 %) le considèrent comme essentiel à leur bien-être.

Alors que 92 % des personnes interrogées pendant l’enquête déclarent s’y installer pour se détendre, cet espace ne se limite toutefois pas à un usage personnel. Il joue aussi un rôle central dans la vie sociale : 88 % des répondants y reçoivent famille et amis, le jardin s’impose comme une extension naturelle de l’habitat. 69 % déclarent y cultiver fruits, légumes ou plantes comestibles.

Mais cet engouement s’accompagne de contraintes croissantes, plus d’un tiers des répondants (35 %) évoquant désormais l’entretien comme une difficulté.

La question de l'entretien du jardin

 

Si 65 % des Français continuent d’y voir une activité agréable, cet attrait recule (–6 points depuis 2022). Surtout, 35 % considèrent désormais l’entretien comme une contrainte. Une perception plus marquée chez les moins de 35 ans (51 %) et dans les zones urbaines (38 %), où le jardin, bien que valorisé, apparaît aussi plus exigeant au quotidien.

Face aux enjeux environnementaux, le jardin peut aussi jouer un rôle. Une large majorité de sondés (84 %) déclare ainsi avoir déjà fait évoluer ses pratiques — ou envisager de le faire — en réponse au changement climatique. Ces ajustements se traduisent par certains gestes : 58 % récupèrent l’eau de pluie, 61 % limitent l’usage de produits chimiques et 43 % privilégient des végétaux plus résistants.

Pour autant, cette transition ne va pas sans interrogations. Près de deux tiers des personnes interrogées (63 %) expriment des doutes quant à leur capacité à entretenir leur jardin dans les années à venir. 87 % des répondants estiment que les entreprises du paysage ont un rôle important à jouer, tandis que 78 % considèrent qu’elles peuvent les accompagner vers des jardins plus respectueux de l’environnement. 

Des enseignements issus de ce sondage qui dessinent, en creux, les perspectives de développement pour les entreprises du secteur.

« Avec le retour du printemps, le jardin redevient un espace très concret du quotidien : on s’y retrouve, on s’y ressource, mais on s’y confronte aussi à des questions très pratiques liées à son entretien. Les entreprises du paysage ont un rôle à jouer pour accompagner des jardins plus faciles à vivre, plus durables et en phase avec les attentes des Français », veut croire Nicolas Leroy, président de l’Unep.

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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