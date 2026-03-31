Baie coulissante 6700 : design minimaliste et performances maximales

Nouvelle génération de coulissants, la baie vitrée 6700 incarne une approche résolument moderne de la menuiserie. Pensée pour répondre aux exigences esthétiques et techniques des projets contemporains, elle conjugue design minimaliste, innovation et confort au quotidien.

Son principal atout réside dans ses profils ultra-fins et sa chicane centrale réduite à seulement 30 mm. Cette conception optimise la surface vitrée et permet de gagner jusqu’à 4 % de lumière naturelle supplémentaire par rapport à un coulissant traditionnel. Une performance particulièrement appréciée dans les projets où la luminosité est un critère clé.

Au-delà de l’esthétique, la 6700 intègre des solutions techniques avancées. Son bouclier thermique en mousse à mémoire de forme facilite la mise en œuvre tout en renforçant l’étanchéité. Les noyaux PVC fibrés contribuent quant à eux à d’excellentes performances d’isolation thermique et acoustique, pouvant atteindre jusqu’à 35 dB.

Pensée pour s’adapter à tous les projets, la baie coulissante 6700 offre de grandes dimensions, jusqu’à 6,20 mètres de largeur et 2,70 mètres de hauteur. Elle se décline en plusieurs configurations :

Coulissants bi-rails : de 2 à 4 vantaux

Coulissants tri-rails : de 3 à 6 vantaux

Coulissants quatre rails : jusqu’à 8 vantaux

Cette modularité permet de répondre aussi bien aux besoins des logements individuels qu’aux projets tertiaires ou collectifs.

La baie coulissante 6700 s’impose ainsi comme une solution complète, à la fois esthétique, performante et innovante, au service des projets les plus exigeants.

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