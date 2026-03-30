ST17 Omnipore Oiled : la nouvelle génération de surfaces bois ultra mates signée EGGER
Une structure bois nouvelle génération
ST17 Omnipore Oiled représente une nouvelle génération de structures à pores bois, caractérisée par une répartition irrégulière des pores sur toute la surface. Cette conception permet d’obtenir un rendu plus naturel, en limitant les effets répétitifs et en renforçant la crédibilité du décor.
Elle intègre également le concept repeatless, qui supprime la répétition visuelle des motifs aussi bien sur la longueur que sur la largeur du panneau. Un atout majeur pour les grandes surfaces, garantissant une lecture continue et homogène du décor.
Un rendu ultra mat au plus proche du bois huilé
La signature de cette surface réside dans son niveau de brillance extrêmement faible, presque totalement mat, y compris à l’intérieur des pores.
Associée à une micro-texture subtile, cette finition permet de reproduire fidèlement l’esthétique et la sensation d’un bois huilé, tant visuellement que tactilement. Le résultat : une surface profonde, élégante et contemporaine.
Le décor chêne bookmatch : une esthétique premium
La structure ST17 prend toute sa dimension avec des décors bois spécifiques comme le chêne bookmatch, qui joue sur un effet miroir des veinages pour créer des compositions graphiques fortes.
Associé au concept repeatless, ce type de décor permet de concevoir des surfaces continues, sans rupture visuelle, particulièrement adaptées aux projets haut de gamme : habillages muraux, mobilier sur mesure ou façades de grande dimension.
Une continuité visuelle au service du design
Pensée pour les tendances actuelles, ST17 se distingue par la continuité de son pore bois, renforçant la fluidité visuelle des décors.
Elle s’adapte parfaitement à de nombreuses applications :
- façades de mobilier
- habillages muraux
- portes et aménagements intérieurs
Cette cohérence visuelle contribue à créer des ambiances sobres, naturelles et contemporaines.
Une solution intégrée à la Decorative Collection 26+
La structure ST17 Omnipore Oiled s’inscrit dans la Collection & Services 26+ de EGGER, une offre globale pensée pour accompagner les professionnels dans leurs projets d’agencement.
Cette collection associe décors, structures et services pour proposer des solutions complètes, adaptées aux évolutions du design intérieur et aux exigences techniques du marché.
Une surface pensée pour les projets contemporains
Avec ST17 Omnipore Oiled, EGGER confirme sa capacité à allier innovation technique et exigence esthétique. Grâce à son rendu ultra mat, son réalisme et ses technologies comme le repeatless ou le bookmatch, cette surface s’impose comme une solution de choix pour des aménagements intérieurs à forte valeur architecturale.
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