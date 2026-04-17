Nuancier PVC LEUL : la couleur au service de l’architecture

Longtemps limitée à des coloris standards, la fenêtre PVC connaît aujourd’hui une véritable évolution esthétique. Avec son nuancier structuré et inspirant, LEUL Menuiseries redéfinit les codes en faisant de la couleur un élément central du projet architectural.

Pensé pour accompagner tous les styles, du bâtiment ancien aux constructions contemporaines, ce nuancier se compose de 37 teintes réparties en six collections. Une organisation claire qui facilite le choix des professionnels comme des particuliers, tout en valorisant la personnalisation sur mesure.

Chaque collection répond à un univers architectural spécifique.

La collection Bois naturel séduira les amateurs d’authenticité. Ses dix teintes, aux nuances riches et chaleureuses, reproduisent fidèlement l’aspect du bois traditionnel. Du chêne clair à l’acajou, elles permettent de préserver le caractère des bâtiments anciens tout en bénéficiant des performances du PVC.

Pour des projets plus contemporains, la finition sablée apporte une touche résolument moderne. Déclinée en six nuances de gris, elle se distingue par une texture légèrement granulée qui donne du relief aux façades et souligne les lignes architecturales.

À l’inverse, la finition lisse joue la carte de la sobriété. Sans texture, elle met en valeur la pureté des formes et s’intègre parfaitement dans les projets minimalistes où élégance et discrétion sont recherchées.

LEUL propose également une approche plus audacieuse avec la collection Bois peint. Ces 16 teintes associent l’aspect veiné du bois à des couleurs inspirées de territoires emblématiques, comme les façades basques, les ambiances littorales ou les maisons de l’Île de Ré. Une manière d’apporter du caractère tout en conservant les avantages du PVC.

La finition métallisée s’inscrit dans une esthétique plus industrielle. Ses quatre teintes aux reflets subtils évoquent l’aluminium et renforcent le style contemporain des projets urbains ou tertiaires.

Enfin, la finition Velours Noir Ultramat incarne une élégance rare. Son toucher doux et son rendu profond offrent une signature esthétique forte, révélant tout le potentiel du PVC dans des réalisations haut de gamme.

Fabriquées en Nouvelle-Aquitaine, les menuiseries PVC LEUL témoignent d’un savoir-faire français exigeant. Chaque teinte est pensée pour garantir durabilité, qualité et liberté créative, au service des projets les plus ambitieux.

Avec ce nuancier, LEUL Menuiseries affirme une vision claire : la fenêtre PVC devient une véritable solution architecturale, capable de s’adapter à toutes les envies et de sublimer chaque façade.

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