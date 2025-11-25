La marque distingue désormais les poseurs formés et sélectionnés par son réseau de fabricants, pour s'assurer de la qualité de la pose.

Technal, spécialiste de façades et menuiseries aluminium, et son réseau de fabricants lancent officiellement le nouveau label « Installateur Technal ». Cette distinction, destinée aux installateurs les plus engagés aux côtés de la marque, pourra être décernée par les 20 spécialistes français de la fabrication de menuiseries aluminium prêtes à la pose.

Conçu pour valoriser les professionnels, le label vise à renforcer leur visibilité auprès des maîtres d’œuvre et d’ouvrage en s’appuyant sur la notoriété de Technal. Il permet également aux poseurs labellisés de « mettre en avant la qualité des solutions qu’ils proposent et de disposer de nouveaux atouts pour étoffer leur argumentaire commercial », selon le communiqué de Technal.

Autre ambition : « renforcer la fiabilité de la chaîne qualité, de la fabrication jusqu’à la pose, tout en consolidant les liens entre les fabricants et les installateurs ».

Le dispositif s’appuie sur un contrat tripartite associant l’installateur, le fabricant du réseau et Technal. Chaque fabricant sélectionne les poseurs susceptibles d’être labellisés, avant une validation finale par Technal. Pour garantir une qualité optimale de mise en œuvre, plusieurs critères sont requis :

L’équipe de pose doit être formée aux solutions Technal et capable d’intervenir en totale autonomie.

L’installateur doit disposer d’une assurance décennale en cours de validité.

Le fabricant Technal doit constituer le fournisseur principal de l’installateur.

« Un contrôle qualité renforcé »

« Les installateurs jouent un rôle central lorsque l’on parle de satisfaction client Technal. Il était vraiment essentiel que le réseau puisse les valoriser » explique Patrick Saint Etienne, dirigeant de FIMAT, entreprise membre du réseau de fabricants Technal depuis 2020. La société possède trois sites à la Seyne-sur-Mer (83) totalisant 6 500 m2 d’ateliers. Elle produit des menuiseries prêtes à la pose Technal pour plus d’une centaine de clients de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Ce label nous donne la possibilité de reconnaître leur travail et de renforcer la confiance mutuelle » assurele dirigeant de l'entreprise, qui est le premier à labelliser une entreprise de pose : Azur Fenêtre, implantée à Six-Fours-les-Plages depuis 2008.

« Ce label apporte un cadre, un contrôle qualité renforcé via le fabricant et une reconnaissance qui manquaient à toute une partie de la profession fière de poser des menuiseries Technal », se réjouit Julien Faudas, dirigeant associé d’Azur Fenêtre, entreprise de pose qui intervient principalement dans le Var (83) et les Bouches-du-Rhône (13).