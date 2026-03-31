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MiniLock : solution de verrouillage discrète, intuitive et sans clé signée HOPPE

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Communiqué
Publié le 31 mars 2026
Le verrouillage sans clé qui allie design épuré, confort d’usage et installation rapide.
MiniLock : solution de verrouillage discrète, intuitive et sans clé signée HOPPE - Batiweb

Dans un contexte où les attentes du marché en matière de design, d’ergonomie et de fonctionnalité ne cessent de croître, HOPPE présente MiniLock, une solution de verrouillage innovante qui réinvente la manière de fermer des portes intérieures. Pensé pour les espaces où l'intimité et la simplicité d’utilisation sont essentielles, salles de bains, chambres, bureaux, MiniLock offre une solution élégante, rapide à installer et parfaitement adaptée aux tendances minimalistes.

Un verrouillage intégré, sans clé et extrêmement discret

Avec son mécanisme de verrouillage intégré directement dans la rosace, MiniLock permet de verrouiller la porte d’un simple geste, grâce à un discret bouton coulissant parfaitement intégré au design de la poignée.

Cette approche minimaliste garanti une esthétique épurée, sans trou de clé visible, tout en maintenant une utilisation intuitive pour l’utilisateur final.

Un design qui s’adapte à tous les projets immobiliers

Disponible dans plusieurs lignes de la gamme HOPPE et dans un large éventail de finitions tendance, MiniLock s’intègre harmonieusement dans les intérieurs contemporains, résidentiels ou tertiaires. La solution est compatible avec un large design de poignées HOPPE équipées du carré à montage rapide HOPPE, offrant ainsi un large choix à l’utilisateur final.

Installation rapide, sans contrainte technique

MiniLock fonctionne indépendamment de la serrure existante. Le système se monte facilement et s’inscrit dans la philosophie HOPPE : proposer des solutions professionnelles faciles à installer, durables et fiables.

Une solution adaptée au résidentiel comme au tertiaire

Robuste et certifié selon la norme DIN EN 1906, grade 3, MiniLock est conçu pour une utilisation intensive, idéal pour les environnements à forte fréquentation comme les hôtels, bureaux ou logements collectifs.

Une fabrication européenne, gage de qualité

Comme l’ensemble des solutions HOPPE, MiniLock est fabriqué dans nos usines européenne et bénéficie d’un contrôle qualité rigoureux.

 

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