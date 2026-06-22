Le bardage composite Ligna effet faux claire-voie : un résultat remarquable
Le bardage composite Ligna a été développé pour répondre aux besoins des architectes, promoteurs et entrepreneurs. Combinant la chaleur naturelle du bois avec la durabilité et la stabilité dimensionnelle offertes par la technologie du bois composite enrobé, Ligna offre une solidité exceptionnelle, une esthétique raffinée et des performances durables pour chaque projet.
Les deux designs de profilés complémentaires, Ligna Soft (faux claire-voie uni) et Ligna Shadow (faux claire-voie bi-ton) offrent des solutions de façade polyvalente et élégante alliant design, fonctionnalité et durée de vie.
Le modèle Ligna Soft P 9600 présente un aspect structuré et épuré, idéal pour une esthétique contemporaine sobre et élégante. Forme du relief : ondulant.
Quant au modèle Ligna Shadow P 9610, avec ses lignes marquées et ses jeux d’ombres, il apporte du relief et un effet faux claire-voie tendance très apprécié en architecture moderne. Ligna Shadow permet un relief graphique et donne du caractère à la façade. Forme du relief : rectangulaire.
Cette gamme possède de nombreux avantages :
- Esthétique bois premium : lignes régulières, effet ajouré maîtrisé, finition texturée… le rendu est fidèle à l’aspect du bois naturel, sans ses contraintes. Idéal pour créer des façades modernes, chaleureuses et élégantes.
- Résistance durable : inaltérable face aux intempéries, aux UV, à l’humidité et aux chocs. Le bardage conserve son aspect au fil du temps, sans se fissurer, ni se déformer.
- Sans entretien lourd : plus besoin de lasurer, poncer ou traiter. Un simple nettoyage à l’eau suffit pour conserver toute sa beauté.
- Facilité de mise en oeuvre : profils légers et faciles à poser grâce à un système de fixation invisible. Compatible avec différents types d’ossatures, en neuf comme en rénovation. Pose verticale.
- Solution durable et responsable : une alternative au bois massif, composée de matériaux recyclés et 100 % recyclables, pour une façade à faible impact environnemental.
- Stabilité des couleurs. Tons bois naturels.
- Compatible ERP et résidentiel, neuf ou rénovation
- Accessoires de finition coordonnés
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