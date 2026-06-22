Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Le bardage composite Ligna effet faux claire-voie : un résultat remarquable

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 22 juin 2026
Ce nouveau bardage, décliné en 2 designs, offre une solution de façade originale et moderne, tout en restant performant et durable.
© Deceuninck - Batiweb
© Deceuninck

Le bardage composite Ligna a été développé pour répondre aux besoins des architectes, promoteurs et entrepreneurs. Combinant la chaleur naturelle du bois avec la durabilité et la stabilité dimensionnelle offertes par la technologie du bois composite enrobé, Ligna offre une solidité exceptionnelle, une esthétique raffinée et des performances durables pour chaque projet.

Les deux designs de profilés complémentaires, Ligna Soft (faux claire-voie uni) et Ligna Shadow (faux claire-voie bi-ton) offrent des solutions de façade polyvalente et élégante alliant design, fonctionnalité et durée de vie.

Le modèle Ligna Soft P 9600 présente un aspect structuré et épuré, idéal pour une esthétique contemporaine sobre et élégante. Forme du relief : ondulant.

Quant au modèle Ligna Shadow P 9610, avec ses lignes marquées et ses jeux d’ombres, il apporte du relief et un effet faux claire-voie tendance très apprécié en architecture moderne. Ligna Shadow permet un relief graphique et donne du caractère à la façade. Forme du relief : rectangulaire.

© Deceuninck

Cette gamme possède de nombreux avantages :

  • Esthétique bois premium : lignes régulières, effet ajouré maîtrisé, finition texturée… le rendu est fidèle à l’aspect du bois naturel, sans ses contraintes. Idéal pour créer des façades modernes, chaleureuses et élégantes.
  • Résistance durable : inaltérable face aux intempéries, aux UV, à l’humidité et aux chocs. Le bardage conserve son aspect au fil du temps, sans se fissurer, ni se déformer.
  • Sans entretien lourd : plus besoin de lasurer, poncer ou traiter. Un simple nettoyage à l’eau suffit pour conserver toute sa beauté.
  • Facilité de mise en oeuvre : profils légers et faciles à poser grâce à un système de fixation invisible. Compatible avec différents types d’ossatures, en neuf comme en rénovation. Pose verticale.
  • Solution durable et responsable : une alternative au bois massif, composée de matériaux recyclés et 100 % recyclables, pour une façade à faible impact environnemental.
  • Stabilité des couleurs. Tons bois naturels.
  • Compatible ERP et résidentiel, neuf ou rénovation
  • Accessoires de finition coordonnés
© Deceuninck

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
DECEUNINCK SAS - Batiweb

DECEUNINCK conçoit et fabrique (extrusion) des gammes de profilés PVC et composites pour...

ZONE INDUSTRIELLE - IMPASSE DES BLEUETS
80700 ROYE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.