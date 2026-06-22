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MAPEI reçoit le Prix Léonard de Vinci pour son innovation dans la construction

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Communiqué
Publié le 22 juin 2026
MAPEI reçoit le Prix Léonard de Vinci 2026, distinction internationale récompensant son expertise en solutions pour le bâtiment et l’industrie.
MAPEI reçoit le Prix Léonard de Vinci pour son innovation dans la construction - Batiweb

Cette récompense met à l’honneur les entreprises familiales qui, à l’image du génie de la Renaissance Léonard de Vinci, conjuguent vision à long terme, transmission des savoir-faire, innovation et pérennité. Elle distingue les organisations capables de préserver et de transmettre un patrimoine immatériel composé de valeurs, de compétences et d’expertise à travers les générations.

MAPEI récompensée pour son modèle familial et sa capacité d’innovation

La cérémonie officielle s’est tenue au Musée national des Sciences et des Technologies Léonard de Vinci de Milan, lieu emblématique dédié à l’héritage du maître italien et partenaire historique de MAPEI.

Fondée à Milan en 1937, MAPEI est aujourd’hui dirigée par la troisième génération de la famille Squinzi. Depuis près de 90 ans, l’entreprise a su développer un modèle de croissance fondé sur la recherche, l’innovation technologique et la durabilité, tout en restant fidèle aux valeurs qui ont façonné son identité.

Grâce à ses investissements constants en recherche et développement, le groupe conçoit des solutions performantes et durables utilisées dans des projets de construction et de rénovation parmi les plus prestigieux à travers le monde.

Un prix qui valorise la transmission et la vision à long terme

« C’est un immense honneur de recevoir, au nom de toute la famille et de l’ensemble des collaborateurs de MAPEI, le Prix Léonard de Vinci », déclare Veronica Squinzi, Directrice Générale de MAPEI.

« Cette distinction récompense la continuité, la solidité et la vision à long terme qui caractérisent les entreprises familiales. Elle souligne également notre capacité à innover tout en préservant les valeurs fondatrices de notre entreprise. Ce succès est le fruit du travail quotidien de nos collaborateurs, qui contribuent à faire rayonner l’excellence industrielle italienne dans le monde entier. »

Une reconnaissance internationale pour un engagement durable

L’attribution du Prix Léonard de Vinci 2026 confirme la place de MAPEI parmi les entreprises familiales les plus solides et les plus pérennes à l’échelle internationale. Elle vient également saluer l’engagement du groupe en faveur d’un développement responsable, de l’innovation durable et de la transition environnementale du secteur de la construction.

 

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