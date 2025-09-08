ConnexionS'abonner
Bardage Solid Plus 2730 : effet faux claire-voie design

Communiqué
Publié le 08 septembre 2025
Ce nouveau bardage PVC structuré offre un design contemporain, tendance et esthétique tout en restant performant et durable.
©Deceuninck
©Deceuninck

Grâce à ses lignes élégantes et son relief prononcé, ce nouveau bardage PVC apporte du caractère aux façades, tout en s’intégrant harmonieusement à différents styles d’habitat, du plus traditionnel au plus design.

Contrairement au bois naturel, notre bardage PVC faux claire-voie reproduit fidèlement l’aspect du bois sans ses contraintes d’entretien. Il conserve son éclat dans le temps grâce à un traitement anti-UV et une résistance accrue aux intempéries.
Il ne grise pas, ne se fendille pas et ne nécessite ni lasure ni peinture, garantissant une façade toujours impeccable avec un minimum d’entretien.

SOLID PLUS 2730 possède de nombreux avantages :

  • Design faux claire-voie de hauteur 200 mm. Effet donné grâce à la languette gris anthracite.
  • Pose verticale
  • 100% recyclable, pour le respect de l’environnement et l’éco-responsabilité
  • Nombreux accessoires de finition pour un résultat impeccable dans les moindres détails.

11 teintes plaxées, du bois clair aux nuances plus profondes et sophistiquées, sont disponibles. Les textures travaillées offrent un toucher et un visuel ultraréalistes, sublimant ainsi l’apparence des bâtiments.

Crédit photos : ©Deceuninck

 

Pour en savoir plus exit_to_app

