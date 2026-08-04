Holcim a relevé ses objectifs financiers pour 2026 vendredi 31 juillet après avoir révélé un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour le premier semestre. Le cimentier suisse considère que ces bonnes performances proviennent de l'accélération de ses ventes en Amérique latine et en Europe au T2.

Pour la période allant de janvier à juin, Holcim a fait état d'une hausse de 0,7 % de son chiffre d'affaires, à 7,9 milliards de francs suisses, soit près de 8,5 milliards d'euros. Ces résultats dépassent les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 7,79 milliards de francs.

Des objectifs revus à la hausse pour 2026

Hors effets de change et cessions ou acquisitions, ses ventes se sont accrues de 5,2 % par rapport au premier semestre 2025, leur croissance accélérant à 6,4 % durant le deuxième trimestre, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son bénéfice net sur ses activités conservées s'est en revanche replié de 1,5 %, à 954 millions de francs, alors que le groupe a connu d'importants changements. La scission de sa branche nord-américaine et la vente de ses activités au Nigeria l'an passé, puis la cession de ses activités au Liban durant le premier semestre sont notamment évoquées.

Lors d'une conférence de presse téléphonique, son directeur général, Miljan Gutovic, s'est dit « optimiste pour le second semestre ». L'objectif de ventes a ainsi été relevé pour 2026 à « environ 5 % » (hors effets de change et cessions ou acquisitions), contre 3 % à 5 % attendus. Il vise également une progression d'environ 10 % du résultat opérationnel récurrent, contre 8 à 10 % auparavant.

Les ventes d'Holcim en Amérique latine ont grimpé de 14,8 % au premier semestre, dopées par un bond de 25,4 % au deuxième trimestre avec la contribution positive de Cementos Pacasmayo, une entreprise péruvienne dans laquelle Holcim a bouclé une prise de participation majoritaire fin mars.

Mais Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, qui juge « les résultats bons dans l'ensemble », retient surtout l'accélération « encourageante » des ventes en Europe, son plus gros marché. Celles-ci ont en effet augmenté de 6,4 % sur le Vieux Continent au deuxième trimestre, après une contraction de 1,5 % au premier trimestre.

Holcim va « poursuivre les acquisitions »

Cependant, avec la réorganisation de ses activités, ses ventes ont diminué de 19,9 % dans la zone Asie, Moyen-Orient et Afrique au premier semestre, mais ont progressé de 8,5 % hors effets de change et cessions ou acquisitions. Parmi les projets importants dans la région, le patron d'Holcim a mis en avant la demande en Australie pour les Jeux olympiques de 2032 à Brisbane.

Le groupe, qui a multiplié les opérations de croissance externe ces dernières années, a réalisé six rachats d'entreprises durant le semestre. M. Gutovic, disant vouloir « poursuivre les acquisitions » à l'avenir.

La prise de participation dans le cimentier péruvien Cementos Pacasmayo devrait apporter un demi-milliard de francs de chiffre d'affaires supplémentaire en 2026, tandis que le rachat en juin de Xella, un fabricant allemand de cloisons et panneaux muraux, devrait ajouter 900 millions de francs, a quantifié le patron d'Holcim.

Avec AFP