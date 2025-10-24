Préparons le défi de la norme RPC avec le recyclage PVC

Depuis 2023, la filière REP bâtiment s’est mise en place afin de collecter les matériaux de construction en fin de vie. Organisés par des eco-organismes, elles permettent de mettre en œuvre une filière de collecte et de massification des traitements des déchets PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) afin d’atteindre un objectif de 24% de recyclage pour les plastiques à l’horizon 2027.

Le PVC recyclé, un choix pertinent pour le bâtiment

Le PVC est essentiellement utilisé dans les applications bâtiment pour sa versatilité d’utilisation et sa résistance aux agressions climatiques. Il demeure, par l’utilisation de contenu recyclé un tout premier choix d’avenir :

Le PVC est l’un des thermoplastiques à plus faible émissivité de CO 2 en comparaison des autres thermoplastiques mais aussi des autres matériaux de construction.

en comparaison des autres thermoplastiques mais aussi des autres matériaux de construction. Facilement recyclable, le PVC se prête aussi à l’inclusion de contenu post utilisation.

Versatile pour de nouvelles utilisations avec l’intégration de résine recyclée post utilisation, ou de charges permettant de stocker le carbone à l’intérieur du bâtiment.

BENVIC recycleur & compounder

Leader européen des compounds PVC, Benvic a développé dans sa filiale Benvic Recycling une unité de recyclage mécanique du PVC.

L’utilisation de matière plastique recyclée est un défi, entre les possibles contaminations, et la non-récurrence des gisements, le sourcing des matières recyclées doit être adapté et ciblé en fonction de l’application finale.

La régénération effectuée par Benvic Recycling se compose du broyage, de l’homogénéisation, tri automatisé, de la granulation et de la micronisation permettant ainsi le passage du déchet à la matière première secondaire. Nos matières premières secondaires bénéficient de contrôles fonctionnels supplémentaires afin d’assurer une conformité QB34, tout en assurant un niveau de plomb conforme.

Fort de notre expertise en formulation et en fonction des caractéristiques de la première matière secondaire obtenue, un recompoundage est possible afin d’obtenir les performances attendues et offre la possibilité de donner de nouvelles caractéristiques environnementales par l’ajout de charges biosourcées ou recyclées.

Grâce à cette association recyclage-compoundage, Benvic vous apporte des solutions d’avenir concrètes par le recyclage de votre collecte, le support à l’éco conception, et la fabrication de compounds à base recyclée.

Recyclage du PVC : Benvic nouvel adhérent de l’UFME et signataire FERVAM

→ Un engagement renforcé vers la durabilité

En rejoignant l'UFME - Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures et adhérant à la charte FERVAM, Benvic s'engage à jouer un rôle actif dans l'élaboration de politiques industrielles durables et à renforcer son réseau de partenaires engagés dans le recyclage PVC et maximiser son emploi dans les menuiseries. Ce partenariat illustre la volonté de Benvic de continuer à redéfinir les matériaux plastiques pour un avenir plus respectueux de l'environnement et d’aider les acteurs de la filière à répondre aux nouvelles exigences, en particulier de la REP bâtiment.

Avec cette nouvelle collaboration, Benvic vise à offrir des solutions sur mesure pour la fourniture de compounds PVC à base recyclée.

Signataire de la charte d’engagement Filière Engagée pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries (FERVAM), Benvic développe dans sa filiale Benvic Recycling des capacités et des capabilités de recyclage mécanique du PVC à travers le traitement des déchets PCMB et leur possible réintroduction sous forme de matière secondaire ou de compounds à base recyclée entrant dans la composition de produits neufs extrudés ou injectés.

Discutons des solutions pour l’intégration de vos matières recyclées !

