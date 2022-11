BAUDET : 30 ans de savoir-faire !

Créée en 1992, BAUDET conçoit, fabrique et installe des salles de bain préfabriquées. Avec le temps et l’expérience, BAUDET s’est diversifié et propose ses salles de bain à des clients privés et publics : logements sociaux, hôpitaux, EHPAD, résidences seniors, résidences étudiantes, etc. Aujourd’hui, tous types de structures sollicitent le leader français.

BAUDET, fabricant de salles de bains préfabriquées depuis 30 ans

Depuis 1992, BAUDET conçoit, fabrique et installe des salles de bain préfabriquées. Engagé comme acteur majeur de la construction industrielle, BAUDET propose une solution rapide, qualitative, simplifiée, économe et responsable de salles de bain. Leurs marchés de prédilections sont l’hôtellerie, la santé, le logement et les résidences étudiantes.

Leurs 30 années d’expérience et les plus de 180 000 salles de bain déjà fabriquées leur confère une connaissance pointue de ce que doit être une salle de bain fonctionnelle, sécurisée, durable et hygiénique.



En 30 ans, BAUDET a su innover, en développant de nouvelles salles de bains, basées sur des concepts constructifs qui cassent les idées reçues de la salle de bain préfabriquée !



En se développant continuellement, BAUDET offre une nouvelle façon d’industrialiser les salles de bain.



Cela est possible grâce :

Aux forces vives de la société,

À la capacité d’innovation de BAUDET,

À la flexibilité de son appareil industriel,

Et au savoir-faire maîtrisé de préfabricant de salles de bain depuis 30 ans.

Un concept qui se réinvente

Le Polyester, matériau historique longtemps utilisé aux propriétés importantes (il est aisément réparable en cas de choc, il est léger, fiable et robuste à la fois) garantit la solidité, la durabilité et l’hygiène en phase avec les attentes des clients et des utilisateurs notamment dans le milieu médical où il est largement plébiscité pour sa facilité d’entretien au quotidien.



Depuis plusieurs années, les salles de bain de bain BAUDET combinent avec succès les avantages du « prêt-à-poser » à la qualité des matériaux traditionnels offrant ainsi une vraie alternative esthétique aux salles de bains traditionnelles. Introduire de la diversité, proposer des produits multimatériaux, de la couleur et des personnalisations diverses, telle est la solution apportée par BAUDET pour rompre avec les salles de bain de première génération, grâce en particulier à l’apport de nouveaux matériaux (verre, bois, inox, faïence, carrelage, pierre, …) qui permettent de « faire la différence ».



C’est une toute nouvelle palette de matériaux qui est désormais proposée. Une innovation majeure, qui renouvèle les salles de bain préfabriquées !

Une entreprise en évolution permanente

Depuis 2018, BAUDET commercialise ses salles de bain préfabriquées sous une offre couvrant l’ensemble de ses marchés : logements, santé, hôtellerie et autre (salles de sport etc.). Cette offre comprend 4 gammes complémentaires :

BAUDET INITIAL , la référence depuis 1992 !

, la référence depuis 1992 ! BAUDET ACCESS’ , l’accessibilité avant tout !

, l’accessibilité avant tout ! BAUDET SMART , la nouvelle vision de la salle de bain !

, la nouvelle vision de la salle de bain ! BAUDET STANDING, une gamme pour les projets hôteliers haut de gamme !

Du savoir-faire historique, aux projets particuliers jusqu’aux demandes les plus « folles », BAUDET est le partenaire de chacun des projets de ses clients.

Déjà présent à l’export, BAUDET souhaite augmenter ses ventes à l’international, notamment en Grande Bretagne où le préfabriqué est reconnu dans le domaine de la construction.

