Kits de désenfumage GROOM : la solution clé en main pour asservir les châssis de désenfumage

De jour en jour les constructions, les programmes de modernisation, de rénovation et d'embellissement se réalisent un peu partout autour de nous et les produits verriers pour toiture que la société Glazing Vision Paris vous propose sont conçus pour être en parfaite harmonie avec ces évolutions de l'environnement. La marque Glazing Vision, qui existe depuis 1994, est leader sur le marché des vitrages de toiture haut de gamme au Royaume-Uni et l’entité Glazing Vision Paris travaille à son expansion dans toute la France, la Suisse Romande et le Luxembourg via un service de commercialisation, de distribution et d'installation et de maintenance. Agissant en véritable apporteur de lumière naturelle, les fenêtres de toit Glazing Vision permettent une économie d’énergie électrique considérable car un éclairage zénithal amène une luminosité plus importante de 30% par rapport à une fenêtre en façade. De plus, les double et triple vitrages isolants intégrés par collage au châssis du produit assurent une excellente isolation thermique et diminue la nécessité de chauffer, ce qui constitue également une économie d’énergie.