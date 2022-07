Diminuer le temps d’entretien des salles de bain ? C’est possible avec la salle de bain préfabriquée !

Lorsque l’on construit ou rénove un établissement, beaucoup de critères sont à prendre en compte : le coût direct, la disponibilité des produits choisis, leur esthétisme, leur facilité d’installation etc. La salle de bain n’échappe pas à cette règle.

Et pourtant, un autre critère primordial impacte l’établissement tout au long de son exploitation. Il s’agit de la durabilité des salles de bain, de la vitesse de leur vieillissement ainsi que la facilité d’entretien quotidienne. La salle de bain fait partie de ces espaces régulièrement nettoyés où l’hygiène est de mise. Leur entretien peut parfois devenir une véritable perte de temps lorsqu’elle n’est pas étudiée pour.



Quels sont les éléments à observer pour s’assurer que l’entretien de vos futures salles de bain ne sera pas un casse-tête pour votre personnel d’entretien ?

La présence de joints

Les joints sont le marqueur principal du vieillissement d’une salle de bain. L’eau y stagne, ils se salissent et peuvent aller jusqu’à noircir et moisir. C’est très certainement l’élément le plus difficile à maintenir propre et en bon état. Avec l’usure et le temps, ils demanderont à être refaits afin de conserver une salle de bain à l’esthétisme et l’hygiène irréprochable.



Observez la présence de joints dans vos futures salles de bain, sont-ils présents dans l’espace de la douche particulièrement exposé aux projections d’eau ? Sont-ils de couleur blanche ou grise ? Les joints blancs seront bien plus compliqués à entretenir !



Des solutions existent pour se soustraire complètement de la contrainte de leur entretien : des salles de bain préfabriquées sans aucun joint.

La conception en remontée de plinthe

Les angles des salles de bain sont certainement les endroits les moins accessibles pour les nettoyer. L’eau stagnante s’y dépose et accélère le vieillissement des revêtements choisis au sol et en paroi. Avec le temps, l’eau a tendance à s’infiltrer, à décoller les revêtements en formant des cloques. Le résultat n’est ni esthétique, ni sécurisé, ni hygiénique. Ces phénomènes sont régulièrement observés dans des constructions traditionnelles ou avec des techniques s’en rapprochant.



Pour éviter ces désagréments qui oblige à intervenir plus tôt que prévu, il existe des salles de bain préfabriquées proposant des receveurs monobloc garantissant l’étanchéité et surtout pourvus de remontés de plinthes.



Ces remontées permettent à l’eau d’éviter de stagner, elles sont faciles à nettoyer à l’aide d’un chiffon ou de produit non abrasif et ne risque pas de se désagréger dans le temps. C’est la garantie d’avoir une salle de bain identique de son exploitation une dizaine d’années plus tard !

Le choix des matériaux pour votre salle de bain

Les matériaux doivent être choisi en fonction de leur place dans la salle de bain. L’espace douche n’est pas soumis aux mêmes contraintes qu’une paroi en zone sèche. De la même façon, les parois proches de la vasque sont plus exposées aux éclaboussures. Ces éléments doivent rentrer en ligne de compte dans la conception, ou encore mieux, dans votre cahier des charges. Cette variable évidente est parfois pourtant rapidement éludée.



Il ne s’agit pas d’une résidence principale où les occupants vont vivre pendant de nombreuses années et prendre soin de chaque élément. Les salles de bain de votre établissement sont une zone de passage avec un roulement d’occupant plus ou moins rapide selon sa typologie. Il est donc primordial de redoubler de vigilance dans la sélection des matériaux !



Or, dans une salle de bain, plus qu’ailleurs dans l’établissement, faire le choix de matériaux résistants à l’humidité, inaltérables et imputrescibles semble un prérequis non négociable.



Dans toutes les salles de bain préfabriquées BAUDET, le receveur monobloc disposant de ces qualités est la base de toutes les conceptions. Pour compléter ce complexe, le préfabricant français conseille des parois disposant des mêmes propriétés pour border l’espace douche.

La présence de trappe d'accès aux organes techniques

Au-delà de l’entretien journalier, un établissement prend aussi à sa charge la maintenance des équipements. La maintenance représente elle aussi un coût supplémentaire non négligeable. Il est donc primordial de choisir des solutions prenant en compte ces variables.



La présence de trappe d’accès au réservoir de chasse et aux organes techniques est un prérequis important préconisé par le préfabricant BAUDET. Ces trappes permettent également une intervention sans destruction (moins de nuisances et moins coûteuse).



L’ensemble de ces éléments, une fois pris en compte, concourent à une parfaite maîtrise de l’exploitation de vos salles de bain. Vous gagnerez en temps de nettoyage, le personnel responsable de l’entretien mettra moins de temps et sera plus efficace. De la même façon la personne en charge de la maintenance ou bien l’organisme extérieur auquel vous ferez appel sera plus rapide pour intervenir en cas de problème.

