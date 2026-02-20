Sika anticipe un ralentissement de ses ventes en 2026

Le groupe suisse envisage un ralentissement de ses ventes en 2026, après l’annonce d’un bénéfice net en baisse de 16 % en 2025.

À l’occasion de la publication de son bénéfice annuel, vendredi 20 février, le groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction tels que les colles, mortiers et produits d'isolation, a adopté une position prudente concernant ses objectifs de ventes pour 2026.

Le groupe prévoit une progression de ses ventes comprise entre 1 % et 4 % hors effets de change, un rythme inférieur à son objectif de croissance à moyen terme, fixé entre 3 % et 6 % jusqu’en 2028.

« Nous nous attendons à ce que les conditions de marché au niveau mondial dans le secteur de la construction restent en sourdine », a déclaré le directeur général du groupe, Thomas Hasler, cité dans le communiqué détaillant les résultats annuels. Selon lui, le premier semestre devrait être plus faible, avant une amélioration attendue au cours de la seconde moitié de l’année.

Le groupe, basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug, a néanmoins réaffirmé son objectif de croissance à moyen terme, estimant être bien préparé pour accélérer son développement « lorsque l'environnement global pour le bâtiment s'améliorera ».

Un CA de 10,42 milliards d'euros en 2025

Pour 2025, Sika a enregistré un bénéfice net de 1 milliard de francs suisses (environ 1,09 milliard d'euros), en recul de 16,2 % par rapport à l'année précédente, impacté notamment par 108 millions de francs de frais de restructuration.

Le chiffre d'affaires annuel, publié mi-janvier, s'établit à 11,2 milliards de francs (10,42 milliards d'euros), soit une baisse de 4,8 % sur un an. Le groupe a expliqué cette contraction par la faiblesse du marché résidentiel en Chine, les effets de change négatifs liés à la fermeté du franc suisse face au dollar, ainsi que l'impact du « shutdown » sur le marché du bâtiment aux États-Unis au quatrième trimestre.

Sika a toutefois souligné un point positif pour l’entreprise : la forte demande pour la construction de centres de données, qui a soutenu son activité sur le marché américain.

