Portes intérieures bois : 8 règles pour éviter la déformation

Publié le 16 octobre 2025

En hiver, l’humidité sur les chantiers peut déformer les portes en bois. Découvrez nos conseils pour les protéger et garantir une pose durable.
Pour vous accompagner sur vos chantiers, nous mettons à votre disposition un livret complet dédié aux « 8 bonnes pratiques pour éviter la déformation de vos portes intérieures en bois ». Que vous soyez en plein chantier ou en préparation, nos 8 astuces vous guideront pas à pas, pour maintenir vos portes en parfait état, de la livraison à la pose finale !

Découvrez dans ce guide des conseils précieux sur : 

  • L’approvisionnement des portes sur chantier 
  • Le stockage des portes (ventilation de la pièce, empilage…) 
  • Les conditions de mise en œuvre (taux d’humidité, préparation du support…)

Sur chantier, c’est votre responsabilité qui est engagée. Téléchargez notre livret ci-dessous et adoptez dès maintenant les bonnes pratiques !

 

