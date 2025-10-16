Portes intérieures bois : 8 règles pour éviter la déformation
Publié le 16 octobre 2025
Pour vous accompagner sur vos chantiers, nous mettons à votre disposition un livret complet dédié aux « 8 bonnes pratiques pour éviter la déformation de vos portes intérieures en bois ». Que vous soyez en plein chantier ou en préparation, nos 8 astuces vous guideront pas à pas, pour maintenir vos portes en parfait état, de la livraison à la pose finale !
Découvrez dans ce guide des conseils précieux sur :
- L’approvisionnement des portes sur chantier
- Le stockage des portes (ventilation de la pièce, empilage…)
- Les conditions de mise en œuvre (taux d’humidité, préparation du support…)
Sur chantier, c’est votre responsabilité qui est engagée. Téléchargez notre livret ci-dessous et adoptez dès maintenant les bonnes pratiques !
Les tags associés
(Vidéo) Plusieurs portes de croissance pour Jeld-Wen en France
Découverte de l’usine Jeld-Wen à Éauze, dans le Gers. Le fabricant de portes intérieures et solutions techniques en bois nous révèle ses futurs axes de croissance.
Démontrer l’impact environnemental et sanitaire de ses produits avec les FDES
JELD-WEN s'engage dans une démarche pro-active et volontaire pour la caractérisation environnementale de ses produits et propose des portes et blocs-portes reconnus énergétiquement sobres et non polluants...
Petite enfance : les portes intérieures JELD-WEN conjuguent sécurité et confort acoustique
JELD-WEN conçoit des blocs-portes adaptés à la petite enfance : sécurité, résistance au feu et confort acoustique.
DTU 21 - Béton armé : le guide complet
Le DTU 21 encadre la mise en œuvre du béton armé dans le bâtiment : normes, matériaux, bonnes pratiques pour des structures durables et conformes.