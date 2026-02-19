Podcast
Top départ de la Tournée Rénov’acteurs 2026 en mars !

Évènement du bâtiment

Publié le 19 février 2026 à 6h00, mis à jour le 20 février 2026 à 16h39, par Virginie Kroun

Les dates et étapes ont été donnée sur la seconde édition de la tournée Rénovateurs. Elle commencera le 19 mars, à Strasbourg.
© Adobe Stock/Rénov’acteurs
Les dates sont fixées pour la prochaine Tournée Rénov’acteurs 2026. La seconde édition se déroulera du 19 mars au 2 juillet dernier, sur 17 territoires. 

« Partout en France, les territoires interrogent, innovent, adaptent, soutiennent et expérimentent des solutions concrètes pour accélérer la rénovation énergétique et l’adaptation au réchauffement climatique de leur patrimoine immobilier, contextualise Laetitia Colcomb, cofondatrice de Rénov’acteurs et organisatrice de la tournée. En 2025, la Tournée Rénov’acteurs a révélé toute la richesse et la diversité des initiatives locales, démontrant qu’il n’existe pas un modèle unique, mais une pluralité de réponses ancrées dans des réalités locales. » 

Au programme : rencontres avec divers acteurs - élus, bailleurs sociaux, syndics de copropriété, etc. -, un village des solutions et des innovations - avec ateliers, tables rondes et corners d’infos – ainsi qu’un « apéro réno »  - avec possibilité de visite ou de formations selon les dates. 

La rénovation aux quatre coins de la France

 

Pour rappel, l’événement réunit des partenaires institutionnels (associations d’informations sur le logement, etc.) et professionnels (architectes, bureaux d’études, assistants à la maîtrise d’ouvrage, etc.).

La tournée commencera, à Strasbourg, capitale alsacienne en proie aux fortes chaleurs. « Strasbourg illustre l’urgence d’intégrer le confort d’été, la protection des publics vulnérables et la lutte contre les îlots de chaleur dans les stratégies de rénovation des copropriétés et des bâtiments publics », insiste l’organiseur de l’événement. Un exemple parmi d’autres territoires face au besoin de confort d’été, abordé durant ce tour de France de la rénovation énergétique.

Ligne d’arrivée à Dax, dans les Landes, « ville thermale au cœur d’un territoire à forte saisonnalité ». « Dax concentre les enjeux de modernisation énergétique d’un patrimoine thermal énergivore et de requalification d’un parc résidentiel soumis à de fortes tensions liées au tourisme et aux curistes », est-il décrit dans le communiqué. Le littoral et les résidences secondaires seront une autre thématique du Rénov’acteurs. Parmi les angles de réflexion : pression foncière et la rénovation des logements intermittents.

Parcours de la tournée Rénov'acteurs 2026
Côté territoires montagneux, l’immobilier de stations sera également un axe d’échange, notamment à l’approche des Jeux olympiques d’hiver.  

