Les bons gestes pour la pose d’une VMC double flux

Ce que vous apprendrez dans ce tutoriel

La vidéo guide le professionnel à travers les grandes phases d’un chantier VMC double flux :

Conception & dimensionnement des réseaux aérauliques,

Préparation du chantier et organisation des zones de travail,

Raccordement et équilibrage des gaines d’insufflation et d’extraction,

Installation du caisson,

Mise en service et réglages finaux,

Autocontrôles essentiels jusqu’à la réception des travaux.

Chaque étape comporte des conseils pratiques pour éviter les erreurs courantes et assurer une mise en œuvre conforme aux attentes des clients et aux exigences de performance.

Approfondissez vos compétences avec la collection “Les bons gestes”

Pro’Réno propose une collection complète de tutoriels vidéo pratiques regroupés sous la bannière « Les bons gestes ». Cette série, tournée sur de véritables chantiers, est conçue pour accompagner les acteurs du de la rénovation énergétique dans leurs chantiers de rénovation énergétique, du diagnostic préalable au réglage final, avec des conseils clairs, concrets et immédiatement applicables.

Les tutos “Les Bons Gestes” de Pro’RENOsont des vidéos courtes, ciblées et accessibles sur chantier ou en salle de formation permettant de lister les points d’autocontrôle essentiels, pour garantir la qualité et la conformité des interventions.

Chaque vidéo met en lumière les bonnes pratiques à adopter sur le terrain, illustrant les gestes, séquences et points de vigilance qui font souvent la différence entre un chantier conforme et un chantier à risque.

→ Retrouvez dès à présent :

Mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur

Isolation des combles par soufflage

Installation d’une PAC Air/Air

Installation d’une PAC Air/Eau

Changement d’une menuiserie bois

Mise en œuvre d’une VMC Double Flux

→ Cette collection s’enrichira sous peu des vidéos suivantes :

Mise en œuvre d’une isolation en bardage ventilé

Installation d’une VMC Simple Flux

Installation d’une ventilation basse pression en collectif

