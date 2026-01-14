LIOBAL RADIO : la motorisation radio qui libère l’aération des bâtiments

Pensé pour répondre aux exigences des projets tertiaires, industriels ou résidentiels, LIOBAL RADIO se distingue par son récepteur radio intégré et son système de synchronisation des moteurs. Il permet une gestion fluide et homogène de l’ouverture des châssis, y compris sur des menuiseries de grande dimension.

Disponible en versions 300 N et 500 N, avec des courses allant de 300 à 1000 mm, le boîtier à chaîne LIOBAL RADIO s’adapte à une grande variété de configurations. La course est réglable électroniquement à la demande, offrant une souplesse maximale à l’installation.

Sa fonction de fermeture en douceur améliore le confort d’utilisation et préserve les menuiseries dans le temps. Alimenté en 230 VAC, avec une protection IP32, LIOBAL RADIO garantit fiabilité et sécurité au quotidien. Le système est réversible et peut être alimenté à droite ou à gauche, facilitant ainsi la pose sur chantier.

Associé à des accessoires radio comme la télécommande, l’interrupteur sans fil ou le capteur pluie et vent, LIOBAL RADIO s’inscrit pleinement dans une gestion intelligente et automatisée de l’aération naturelle.

