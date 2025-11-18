Tuto vidéo : Les points essentiels en 5 minutes !

Dans ce tuto, suivez les étapes essentielles et les préconisations à respecter pour une isolation des combles perdus par soufflage. De la conception à la réception des travaux en passant par la préparation du chantier et bien évidemment la mise en œuvre, découvrez les points de contrôles permettant d’assurer la qualité des travaux et la satisfaction de vos clients.

00:18 Conception

Visite technique préalable avec revue du plancher existant, impact de l’isolation thermique sur le confort d’été, ventilation minimale des combles perdus, chemins techniques…

01:56 Préparation du chantier

Accessibilité des locaux, contrôle du matériel livré, stockage de l’isolant, éléments de sécurité…

02:17 Travaux

Continuité du support, spécificités du soufflage, mise en place d’un pare-vapeur, implantation des piges d’épaisseurs, traitement de la trappe d’accès aux combles…

03:58 Réception

Repli et nettoyage de chantier, conformité de la pose de l’isolant, isolation de la trappe d’accès aux combles perdus, présence d’un conduit de fumée, consignes d’usages…

La série de tuto « Les bons gestes en vidéos » est une production collective du programme PROFEEL. Ce programme est le fruit d’une mobilisation de 16 organisations professionnelles du bâtiment, rassemblées pour contribuer collectivement à la nécessaire accélération et fiabilisation des rénovations énergétiques.

Ce programme est financé depuis 2019 dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).

