Comment bien isoler les combles perdus par soufflage ?
Publié le 18 novembre 2025
Tuto vidéo : Les points essentiels en 5 minutes !
Dans ce tuto, suivez les étapes essentielles et les préconisations à respecter pour une isolation des combles perdus par soufflage. De la conception à la réception des travaux en passant par la préparation du chantier et bien évidemment la mise en œuvre, découvrez les points de contrôles permettant d’assurer la qualité des travaux et la satisfaction de vos clients.
00:18 Conception
Visite technique préalable avec revue du plancher existant, impact de l’isolation thermique sur le confort d’été, ventilation minimale des combles perdus, chemins techniques…
01:56 Préparation du chantier
Accessibilité des locaux, contrôle du matériel livré, stockage de l’isolant, éléments de sécurité…
02:17 Travaux
Continuité du support, spécificités du soufflage, mise en place d’un pare-vapeur, implantation des piges d’épaisseurs, traitement de la trappe d’accès aux combles…
03:58 Réception
Repli et nettoyage de chantier, conformité de la pose de l’isolant, isolation de la trappe d’accès aux combles perdus, présence d’un conduit de fumée, consignes d’usages…
Nos autres tutoriels "Les Bons Gestes"
Découvrez sur Pro’RENO d’autres tutoriels sur de nouvelles solutions clés d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments :
- Changement d’une fenêtre en bois
- Installation Pompe à Chaleur air/eau et air/air
- Mise en œuvre Isolation Thermique par l’Extérieur
La série de tuto « Les bons gestes en vidéos » est une production collective du programme PROFEEL. Ce programme est le fruit d’une mobilisation de 16 organisations professionnelles du bâtiment, rassemblées pour contribuer collectivement à la nécessaire accélération et fiabilisation des rénovations énergétiques.
Ce programme est financé depuis 2019 dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
