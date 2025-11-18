ConnexionS'abonner
Fermer

Comment bien isoler les combles perdus par soufflage ?

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 18 novembre 2025

Pro’RENO accompagne les professionnels avec une série de vidéos techniques mettant scène en les bons gestes à appliquer sur les chantiers de rénovation.
Comment bien isoler les combles perdus par soufflage ? - Batiweb

Tuto vidéo : Les points essentiels en 5 minutes !

Dans ce tuto, suivez les étapes essentielles et les préconisations à respecter pour une isolation des combles perdus par soufflage. De la conception à la réception des travaux en passant par la préparation du chantier et bien évidemment la mise en œuvre, découvrez les points de contrôles permettant d’assurer la qualité des travaux et la satisfaction de vos clients.

00:18 Conception

Visite technique préalable avec revue du plancher existant, impact de l’isolation thermique sur le confort d’été, ventilation minimale des combles perdus, chemins techniques…

01:56 Préparation du chantier

Accessibilité des locaux, contrôle du matériel livré, stockage de l’isolant, éléments de sécurité…

02:17 Travaux

Continuité du support, spécificités du soufflage, mise en place d’un pare-vapeur, implantation des piges d’épaisseurs, traitement de la trappe d’accès aux combles…

03:58 Réception

Repli et nettoyage de chantier, conformité de la pose de l’isolant, isolation de la trappe d’accès aux combles perdus, présence d’un conduit de fumée, consignes d’usages…

Nos autres tutoriels "Les Bons Gestes"

Découvrez sur Pro’RENO d’autres tutoriels sur de nouvelles solutions clés d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments : 

  • Changement d’une fenêtre en bois
  • Installation Pompe à Chaleur air/eau et air/air
  • Mise en œuvre Isolation Thermique par l’Extérieur

La série de tuto « Les bons gestes en vidéos » est une production collective du programme PROFEEL. Ce programme est le fruit d’une mobilisation de 16 organisations professionnelles du bâtiment, rassemblées pour contribuer collectivement à la nécessaire accélération et fiabilisation des rénovations énergétiques.

Ce programme est financé depuis 2019 dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Pro’RÉNO - Batiweb

Pro’RÉNO – La ressource Pro de la rénovation énergetique - est une plateforme...

11 bis avenue Victor Hugo
75116 PARIS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.