Pavé hydrojoint, un choix responsable pour l’espace urbain
Publié le 27 janvier 2026
Grâce aux écarteurs situés sur ses faces latérales, le pavé Hydrojoint permet un écoulement rapide des eaux pluviales dans le sol. Facile d’entretien, c’est une solution esthétique permettant la végétalisation des joints pour l’Hydrojoint 30. Ses domaines d’utilisations sont multiples : véhicules légers, poids lourds, aires de stationnement véhicules légers et poids lourds, trottoirs, entourages d’arbres, esplanades, places publiques, cours d’école…
La version classique de l’Hydrojoint est disponible en trois largeurs de joints (5, 15 et 30 mm) et en sept coloris différents : Gris ( en stock), quartz blanc, calcaire jaune, hourtin, basalte, pierre dorée, granite 74 et porphyre rose (sur commande) .
Il existe également une version en Granulats de béton recyclés de ce produit, qu’on appelle l’Hydrojoint GBR. Découvrez également l’Hydrojoint Océan avec aspect de surface constitué en partie par des déchets de coquilles Saint-Jacques broyées.
Retrouvez plus d’informations sur les supports de pose et autres caractéristiques techniques de l’Hydrojoint ou dans notre catalogue Gamme O. Vous pouvez également observer un exemple de réalisation à base d’Hydrojoint 5 dans notre vidéo « Sur les chantiers ».
