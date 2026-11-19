Faisant le choix d’anticiper cette future transformation du marché, Bosch Home Comfort a développé une nouvelle climatisation : la mono-split réversible Climate 6000i P fonctionnant au propane. Cette solution est la première pompe à chaleur air/air du fabricant à intégrer le fluide R290, qui fait partie des fluides les plus écologiques avec un PRP évalué à 3, soit 50 fois sous les seuils réglementaires à venir.

Gage de sécurité, elle possède un détecteur de fuite. En cas d’éventuel problème, un ventilateur s’active automatiquement pour évacuer le propane. Ce dispositif garantit une installation de la Climate 6000i P même dans les petites pièces de 9 m². Au-delà de ce choix technologique, la Climate 6000i P conserve les fondamentaux de la gamme Climate : confort thermique en toute saison, qualité de l’air, multiples fonctionnalités facilitant son utilisation au quotidien et esthétique soignée avec une unité intérieure blanc semi-mat (récompensée du German Design Award).

Une solution performante et économe tout au long de l’année

Disponible en deux puissances (2,6 et 3,5 kW), la Climate 6000i P convient aussi bien à une chambre qu’à un salon dans une maison. Sa large plage de températures de fonctionnement, allant de -25°C à 50°C, associée à une classe énergétique A+++ en refroidissement et A++ en chauffage, assure un confort optimal été comme hiver tout en maîtrisant les factures énergétiques. Un mode Eco permet également de réduire de 20 % les consommations d’électricité. De quoi allier confort thermique et économies d’énergie toute l’année !

© Bosch Home Comfort

Qualité de l’air et confort d’utilisation

La climatisation mono-split réversible Climate 6000i P dispose d’un système de filtration complet (anti-odeurs, anti-poussières et anti-bactéries) et d’un ioniseur qui offrent un air intérieur propre et sain.

La fonction « Follow Me » permet de mesurer la température ambiante au niveau de la télécommande. Si l’utilisateur se trouve de l’autre côté de la pièce, il peut ainsi ajuster la température au plus près de son ressenti.

Un module MC-R, avec contact sec et contact d’alarme, gère les consignes de mise en marche et de mise à l’arrêt de la climatisation. Pratique dans le cadre d’un logement locatif pour s’assurer du non-fonctionnement lorsqu’une fenêtre est ouverte par exemple. La connectivité est également disponible en option, avec la possibilité d’utiliser l’application Bosch HomeCom Easy.

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